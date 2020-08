Mientras se discute si van los niños, jóvenes y universitarios a las aulas, el

vocero de las desgracias Hugo López-Gatell, afirmo que era imposible el

regreso a clases en agosto, no sé si refería a la forma presencial o a distancia,

ahí estriba la duda.

Mientras eso pasaba, por lo pronto el tan esperado anuncio del secretario de

educación Esteban Moctezuma, no paso de ser un buen deseo, las aulas

seguirán vacías, será a distancia, como se venían llevando a cabo, pero con el

agregado de que las empresas de televisión participarán en la difusión del

contenido, además de los prestadores del servicio de internet.

En este punto, el mandatario aclaro que será a costo normal, que no hay

tarifas políticas, a esto le agregamos la transmisión de las mañaneras, las 2

horas de tiempo aire “Prime Time”, las otras 2 horas del vocero de la

pandemia, y las que se acumulen, con ese ritmo que les preocupa a las

televisoras, están más que bien pagados, con todo el acumulado de tiempo

aire, porque gratis no es, eso se lo aseguro.

Las universidades privadas, están en línea, de hecho desde antes de la

pandemia, el Tec. De Monterrey, Universidad Regiomontana, ITAM, U de G, y

casi todas las universidades públicas del país, como la UAT, UANL y muchas

más ya tenían a un gran porcentaje su matrícula con clases a distancia,

principalmente de post-grado, maestría y doctorados. En ese nivel, no es el

problema, pero donde comienza a pujar los burros del carretón, es la

educación básica pública.

Algunas escuelas particulares, de clase media, también sufren los embates de

la crisis económica y de la pandemia, si no hay alumnos, no hay maestros, no

hay ingresos, por una simple razón, los padres, están en apuros económicos,

porque de colapsar las escuelas privadas, de un nivel, estilo clase media,

como las que abundan, las respuesta de las aulas públicas, sería insuficiente

ante la demanda de espacios para nuevos alumnos.

Con esta “nueva normalidad” muchas escuelas del sector público, no están

en condiciones de dar clases a distancia, la infraestructura es obsoleta, como

las aulas del sector rural, donde están todavía miles de infantes ¿Qué harán

en estos casos? Porque de por si la situación del campo es crítica, como para

otro problema más.

Ahora bien, ya se tomaron las decisiones, será a distancia, de manera virtual,

con el contrato de las televisoras, con internet. Y la pregunta de los 100

millones es: ¿las señoras que se quedaban todo el día afuera de la escuela,

ahora que harán? Es pregunta seria, no se ría por favor.

Los maestros de la vieja guardia tendrán que actualizarse, o abrirle espacio a

los nuevos talentos, como se ve la tecnología, es la salvación de la educación,

y para eso se necesita tener maestros calificados, bien evaluados y con

amplio sentido de responsabilidad.

Así seria, pero la reforma se canceló, y ahora que sigue ¿habrá clase entre las

clases?

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

En Tamaulipas, el semáforo sigue en rojo, la población irresponsable sigue

dando muestra de falta de cultura y educación cívica, es más hasta molestan

cuando les exigen el uso de cubre bocas.

Por eso el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,

ha hecho un compromiso con todos los tamaulipecos, de usar el cubre bocas

15 días continuos, dos semanitas, y con ello bajar al mínimo nivel la curva de

contagios, que ha cedido muy poco en los últimos días.

Digo tampoco se trata de que duerma y despierte con el utensilio,

simplemente usarlo de manera responsable, cuando por necesidad, tenga

que salir a la calle, a trabajar y hacer alguna actividad esencial.

El gobierno estatal, ha hecho y sigue haciendo lo propio, salvaguardar a la

población, a nosotros como ciudadanos, nos toca cuidarnos en nuestros

hogares y en nuestra comunidad, hagámoslo por nuestras familias.

