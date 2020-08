«Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena», declaró el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Ello, en el marco de la edición 59 de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), y a unos días de que un aspirante a dirigir el partido oficial, presentara una denuncia en la que pretende involucrar al mandatario de Tamaulipas en actividades ilícitas, utilizando presuntas pruebas que han circulado en internet desde hace más de 4 años.

En ese mismo escenario, el gobernante CABEZA DE VACA condenó los intentos por debilitar la legitimidad de la lucha de su Gobierno contra la inseguridad y el crimen organizado.

Ante la Secretaria de Gobernación, OLGA CORDERO SÁNCHEZ, el mandatario tamaulipeco destacó la intervención de su administración, con una estrategia propia, para capturar o neutralizar objetivos clave en organizaciones criminales.

Aseguró que la seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia organizada no pueden ser tomadas a la ligera por parte del Gobierno Federal.

«Hemos sido nosotros quienes hemos logrado la captura de objetivos estratégicos para debilitar a la estructuras de la delincuencia», enfatizó.

Derivado de ese trabajo realizado por la Fiscalía de Justicia de

Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública, Tamaulipas ha pasado de ocupar los primeros tres lugares en los indicadores de inseguridad al sitio veintiuno en los más recientes cuatro años.

Dijo que él mismo ha solicitado a la Fiscalía General de la República el expediente de la acusación en su contra para conocer detalles de su contenido, por lo que se manifestó confiado en que le sea proporcionado.

Rechazó también la presencia del Subsecretario de Gobernación, RICARDO PERALTA, en Tamaulipas para reunirse con integrantes de grupos armados, funcionario que además «en lugar de abonar a la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación».

Dijo GARCÍA CABEZA DE VACA que aunque el Gobierno Federal pide el trato que no da, porque «con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido», contará con toda su determinación para exista seguridad y justicia en el país.

¿ LOZOYA TIMÓ A LA 4T?

De otro lado, el enérgico reclamo del gobernador de Querétaro FRANCISCO DOMÍNGUEZ, por el presunto uso de las instituciones de Justicia con intención política, sorprendió ayer durante la visita del Presidente LÓPEZ OBRADOR a esa entidad, no obstante lo cual el Jefe de la nación tuvo que interceder ante los reporteros para bajárselos de las barbas al mandatario queretano, a quien acosaban por el contenido del videoescándalo.

Y es que, como ya es del dominio público, uno de las dos personas que aparecen acomodando pacas de billetes, GUILLERMO GUTIÉRREZ BADILLO,se desempeñaba como su Secretario particular durante años y a quien el gobernador FRANCISCO DOMÍNGUEZ separó de su encargo en cuanto aparecieron las primeras imágenes del video.

En su discurso de “bienvenida” al Pesidente, el Gobernador queretano aprovechó la tribuna para remarcar “que no tiene nada que temer, nada de qué avergonzarme, ni que ocultar”, tras el videoescándalo en donde aparece su secretario particular.

DOMÍNGUEZ dijo frente al Presidente, que “No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso, doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco la protección a cambio de inventar falsedades”.

Y bueno, este posicionamiento se sumó a las aclaraciones hechas en su oportunidad por RICARDO ANAYA, ERNESTO CORDERO ARROYO, ROBERTO GIL ZUARTH y el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Si las acusaciones de EMILIO LOZOYA no satisfacen las exigencias de la Fiscalía General de la Repúbica para ejercitar acción penal contra los presuntos involucrados, LOZOYA puede perder los beneficios del criterio de oportunidad a los que se acogió y levantaría otras causas por difamación.

Al mismo tiempo, la 4T perdería espacios rumbo a los comicios concurrentes del 2021.

PROPUESTA DE LOS FEDERALISTAS

Por cierto, durante la reunión de CONAGO con el presidente AMLO, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista propusieron una Estrategia Nacional de Reactivación Económica, con 1.5 billones de pesos para hacer frente a los efectos del COVID-19,

En ocho puntos, reclamaron recursos extraordinarios a los gobiernos locales para enfrentar la crisis y fortalecer los mecanismos de acompañamiento social; flexibilizar las reglas de operación de los recursos que llegan a los estados a través de la eliminación de la condición de anualidad en el dinero destinadop a temas esenciales como salud, educación y seguridad.

También, instruir a la Secretaría de Hacienda y Banobras para refinanciar las deudas públicas estatales contratadas antes de la epidemia, con un mismo o menor costo y se otorgue un periodo de gracia de 6 a 12 meses para el pago del servicio de la deuda y que el Presupuesto de Eegresos del 2021 contenga recursos adicionales para fortalecer el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, entre otros.

4T y CONAGO CIERRAN FILAS

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y Gobernador de San Luis Potosí, JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, y la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, encabezan la LIX Reunión Plenaria de este organismo, que inició con una reunión de 31 mandatarios del país con integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, en donde se abordarán temas en salud, economía e impulso social.

Tras dar la bienvenida a los integrantes del gabinete federal y a las y los gobernadores, CARRERAS LÓPEZ señaló que, este encuentro fortalecerá el pacto federal, además de que se expondrán los mecanismos que realizan en cada una de las entidades para enfrentar la contingencia sanitaria.

Al iniciar este encuentro, SÁNCHEZ CORDERO reconoció la hospitalidad del Gobernador JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, por su apertura al trabajo conjunto, con las gestiones necesarias y voluntad de todos los integrantes de la Conago para poner por encima los intereses de la ciudadanía.

Explicó que este encuentro permitirá establecer un proyecto federalista para hacer frente a las condiciones sanitarias, económicas y sociales, por lo que este foro es una oportunidad para escuchar todas las opiniones en medio de un ambiente cooperativo, en la construcción de acuerdos.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, dio a conocer las condiciones financieras de la federación, así como las acciones que se realizarán para enfrentar la contingencia económica.

[-Entreparéntesis: Tamaulipas confirmó 277 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 104 corresponden a muestras del 16 de agosto y el resto a muestras del 17, y 35 nuevas defunciones, de ellas 28 corresponden a Reynosa, informó en su reporte de este martes la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA. Con la actualización, la cifra oficial asciende a 21,686 positivos confirmados, de los cuales 16,406 se han recuperado y 1,562 han fallecido-].

Por hoy es todo.