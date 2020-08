CIUDAD DE MÉXICO, 5 de Ag. de 2020.-En un audio que circula en redes sociales, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo despotricó contra la 4T y las graves contradicciones que hay al interior del gabinete presidencial sobre el tema de protección a los recursos naturales.

En la grabación realizada durante una aparente reunión privada con su equipo de trabajo, el ecólogo habla de una lucha de poderes, en la que están involucrados personajes del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, por el contrario este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones, y éstas se expresan concretamente con luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas», aseguró.

En su intervención de poco más de 5 minutos, Víctor Manuel Toledo puso varios ejemplos, como que la Secretaría de Agricultura, encabezada por Víctor Manuel Villalobos, está dirigida fundamentalmente hacia los agronegocios y contra la agroecología.

Sobre Alfonso Romo, acusó al jefe de la Oficina de la Presidencia, de convocarlo a tres reuniones con Villalobos para evitar que se prohíba en México el uso del plaguicida glifosato, además de que también está en contra de la eliminación del algodón transgénico.

«Alfonso Romo que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que sea en la línea de lo ambiental, la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo», subrayó.

Dijo que hace dos meses, el presidente convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía estadounidense que quería realizar un proyecto de compra o renta de miles de hectáreas de tierras ejidales en Campeche y Tabasco, para hacer una gran empresa de producción lechera, que afortunadamente no se concretó, porque tenía una visión de agronegocio.

Señaló que en el caso de la cervecera Constellation Brands, un subsecretario de Gobernación trajo a la Ciudad de México al vicepresidente de la firma para tratar de convencer a cinco secretarías de Estados, que los apoyaran para terminar de construir su planta en Mexicali.

Destacó que en el caso de la minería, Alfonso Romo lo llamó a un desayuno con Germán Larrea para que fueran más accesibles con Grupo México, y no presionaran tanto a la minera responsable del derrame en el Río Sonora.

«Lo mismo está pasando en Energía, aquí debería estar en este grupo, la Sener, no tenemos a la Sener porque también hay diferencias con la secretaria Rocío Nahle, entonces a lo que quiero llegar es que estamos haciendo el esfuerzo en Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente de lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y no debemos idealizar a la 4T; la 4T es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que compartimos no está dentro del gabinete y tampoco está en la cabeza del presidente», agregó.