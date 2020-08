Estados Unidos, 31 de Agosto 2020. Los Nuggets de la mano de Jamal Murray destrozaron al Jazz este domingo y con marcador de 119-107 obligaron al séptimo juego de la serie. Murray estuvo intratable y se mandó un partidazo de 50 puntos que entró a la historia.

▪️ 50 PTS on 17-24 shooting

▪️ 21 in the 4th quarter

▪️ 2nd 50-point game of series

Jamal Murray and the @nuggets force a Game 7 on Tuesday at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/PqOA2U6Puv

