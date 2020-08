Ciudad de México. 15 agosto 2020. Jaime Camil es una persona que a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de conocer a artistas, políticos, guías religiosos y espirituales, entre otros. Todo gracias a sus conexiones como actor y a las amistades de su padre, el empresario Jaime Camil Garza.

Pero pocos recuerdan la conexión que tuvo con una de las figuras más polémicas de la farándula mexicana: Luis Miguel.

El show producido por Netflix, “Luis Miguel: La Serie”, se adentró un poco en la historia que acercó al actor y al músico. En la serie se puede ver la relación sentimental que hubo entre la hermanastra del actor, Issabela Camil (en la serie es identificada con su nombre de nacimiento, Erika), y “El Sol”. También se hace referencia a un préstamo que Camil Garza le hizo al cantante.

A pesar de que el mismo Jaime no sale como personaje, sí hubo una amistad entre el actor y el cantante durante su juventud. Sin embargo, como Andrea Legarreta dijo en una entrevista con el protagonista de “Jane The Virgin” este viernes, el lazo se rompió.

Aunque el actor no ahondó en los detalles, sí hizo un comentario muy directo refiriéndose a que “El Sol” no era una buena persona para tener una relación, pues es muy unilateral.

“Yo sí conozco muy bien el concepto de la amistad y hay personas que no lo entienden. Una amistad tiene dos vías, no nada más tiene una”, dijo Camil a la conductora de “Hoy”, sin dar más detalles.

El intérprete también comentó que al principio, el tener un amigo como el cantante, era algo que podría dejar maravillado a cualquiera, pero con el tiempo, la gente se va dando cuenta de la realidad.

“Al principio, obviamente, es muy deslumbrante ser amigo de alguien como Luis Miguel, pero después vas madurando y dices: ‘No, esto no está padre’”, finalizó.

Sin embargo, esta no es la única persona que ha maravillado a Camil, ya que pudo convivir hasta con el mismo Dalai Lama.

“Cuando conocí a la Madre Teresa, yo dije ella es un Santo vivo. El Dalai Lama fue increíble, bendijo a Elena, le tocó la panza a Heidi cuando estaba embarazada”, relató.

Pero las personalidades no se han quedado ahí, sino que enumero a un sin fin de famosos de talla internacional con las que ha convivido.

“Gente muy padre, Bono, Quincy Jones, Oprah Winfrey, o sea, personalidades que he tenido la fortuna de, por alguna razón, hacen amistad con mi papá. Y yo tengo la fortuna de conocerlos, pero lo que más he aprendido de esas personas es que, mientras más grandes son y más éxitos tienen en sus vidas, mucho más buena onda”, explicó.

Pero Camil por lo pronto está enfocado en el presente y en el futuro. Según le dijo a Legarreta, espera que la pandemia por COVID-19 le dé a la humanidad una lección.

“Espero que aprendamos algo positivo como sociedad, que aprendamos que no hay que ser tan consumistas, que no necesitamos tanto para vivir, no necesitamos tantas cosas”, explicó.

Mientras tanto, el encierro le dio al actor una oportunidad de ser más creativo y adelantar proyectos. Aunado a esto, desea que en el futuro pueda seguir laborando en lo que más ama.

“Con la creatividad, ya sabes, tienes que reinventarte y empezar a hacer otras cosas. Estamos pre-produciendo para que cuando nos den la luz verde nos aventemos […] Seguir trabajando, que me den la bendición de seguir trabajando. Porque mi trabajo es lo que me da la oportunidad de proveer a mi familia”, afirmó.