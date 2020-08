El presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional, MARKO CORTÉS MENDOZA, tiene en sus manos un “filón de oro” para intentar “doblar” a la Cuarta Transformación y sentarlo en la mesa de las negociaciones, pero con cartas marcadas.

En contraparte, el Partido Revolucionario Institucional, aunque ha sido muy “agraviado” tras meter a la cazuela del escándalo y cocinar a “fuego lento” al ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, su dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, guardar silencio.

Quedó demostrado que MARKO CORTÉS le ha metido mucho ruido y presión al presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con dos importantes asuntos: (1) Los dos videos de PÍO, el hermano del Mandatario nacional y… (2) el video donde personal del Ejército Mexicano ejecutó a una persona en Nuevo Laredo.

El PAN nacional, ya presentó una denuncia de hechos en contra de PÍO LÓPEZ OBRADOR y DAVID LEÓN ROMERO, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Los videos donde se ve y escucha “son 400” y “aquí va Uno”, contienen un rancio tufo a chapuza y punto.

Además, la bancada azul en la Cámara de Diputados, también está removiendo la cazuela del escándalo, buscando crear una comisión investigadora (la “Anti-Pío”). La orden fue dictada por el dirigente nacional, ¿por quién más?.

Hace días, el propio MARKO CORTÉS, demandó una investigación sobre los actos sucedidos en Nuevo Laredo, aquí en Tamaulipas, tras un video difundido por un periódico nacional, donde se revela la ejecución de una persona presuntamente secuestrada.

Lo anterior es la respuesta clara y contundente a la presión que la Cuarta Transformación le ha venido metiendo a connotados panistas, empleando las declaraciones de EMILIO LOZOYA sobre presuntos sobornos para empujar la reforma energética en el sexenio pasado.

Si ENRIQUE PEÑA NIETO dio respuesta a la Cuarta Transformación con los videos de PÍO LÓPEZ y DAVID LEÓN; el dirigente nacional del PAN les dará metralla y tiene suficiente parque con dos videos del hermano de Presidente y uno más, el del Ejército Mexicano.

El PAN de MARKO CORTÉS insistirá y después gritará, a modo de pregunta, de dónde salieron los recursos para mantener por 18 años la campaña presidencial de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, hasta conseguir que la Cuarta Transformación se siente a negociar… Pendiente…

~~SECRETO A VOCES.- La visita del presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por tierras tamaulipecas para hoy y mañana, podría resultar incómoda si los encargados de negociar tranquilidad no consiguen contentar a varios grupos de la sociedad civil que están inconformes… Hasta la tarde de ayer miércoles seguían los “tironeos” para impedir gritos y sombrerazos en la visita presidencial, pero quien escribe no tenía los resultados al cerrar esta colaboración… De boca en boca se comentaba que como último recurso se redoblaría la seguridad para que grupos incómodos no hagan quedar mal ni al anfitrión ni al visitante… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Quien se siente demasiado ofendido por las pretensiones del síndico independiente, LUIS TORRE ALIYÁN, de buscar la candidatura a la Alcaldía de Victoria con las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional, es EDUARDO GATTÁS BÁEZ… Cómo que “chapula y buena” —ese tren ya partió mi chavo—, se comenta en la pequeña parcela del moreno GATTÁS; ¿pues cuántos somos…?, agregan… Aunque TORRE se desmarcó del alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, al volverse “independiente”, dentro del partido guinda se sabe que por cada voto que pudiera conseguir también traerá al menos dos en contra… Son rumores, rumores, rumores…

~~ENTREGA RIVAS BULEVAR.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, entregó a la población el bulevar “Don León”, que acelerará el flujo vehicular beneficiando principalmente a los habitantes del sector poniente, sobre todo a la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica y del Colegio de Bachilleres, así como a trabajadores del parque industrial Oradel. La obra requirió una inversión de 27 millones 542 mil 517 pesos; consta de cuerpo norte y sur, incluyendo ciclovía. A pesar de los recortes presupuestales —dijo el alcalde RIVAS— el Gobierno municipal continúa avanzando en bien de la población.

++CUENTAN QUE… La legisladora federal por la vía plurinominal, MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN busca la candidatura de la Alcaldía de Victoria y está en todo su derecho de hacerlo, pero la familia política y propia no es lo que se dice la mejor carta de presentación… Cuentan que cuentan que sus propios compañeros de partido podrían recordarle a la opinión pública con quién está emparentada la dama… un exgobernador preso, un escándalo en la dirección de Compras de la delegación del IMSS tamaulipeco, la obra bautizada como “El Ocho de ocho” y para colmo su padrino EGIDIO TORRE, que también vive en escándalo permanente… Uchas, qué feo se llevan los priistas… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… Miles de padres de familia ahora sí que les tocó bailar con la más fea… Por un lado fueron víctimas de esas “extorsiones” que hacen directores y directoras de las escuelas públicas en donde estudian sus hijos, a través de la Mesas Directivas que imponen una cuota escolar que disfrazan de cooperación voluntaria y, para colmo, el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, reconoció que no hay lana para el pago de 144 mil becas… Cuentan que cuentan que se requiere la suma de 265 millones de pesos para cubrir las becas, pero la atención a la pandemia del Covid-19 se “llevó todo”… ¡Aywey!

++CUENTAN QUE… El diputado federal MARIO RAMOS TAMEZ, quedó evidenciado como un cobarde al animar a la población de Ciudad Victoria a demandar al Alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI… Si tanto interés tiene en ganar reflectores, debería copiar las acciones de sus ex compañeros del Movimiento Ciudadano, que sin temor presentaron demanda contra el edil capitalino… Por qué no usa RAMOS la tribuna en la Cámara de Diputados para exponer la triste realidad que se sufre en la tierra de la que quiere ser Alcalde… ¡Qué-o-g-t!

