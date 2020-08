Xicoténcatl, Tamaulipas, 5 de agosto de 2020.- Los directivos de la “Compañía Azucarera del Río Guayalejo, S.A. de C.V.” (Ingenio XICO) se reunieron e ayer en la Ciudad de México con funcionarios de alto nivel de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), tanto de su Comité Ejecutivo Nacional como de su Sección 103, en la que se ratificó que, considerando su situación de inviabilidad financiera, se ha visto obligada al cierre definitivo de operaciones de su unidad industrial.

Asimismo, la empresa expuso al Sindicato y a las autoridades su disposición de concluir la reparación 2020 para estar en condiciones de realizar una última zafra, que correspondería al ciclo 2020/2021. Para ello, es indispensable llegar a un acuerdo antes del 15 de agosto, en el que se hiciera constar que dicho cierre tendría efectos al último día de dicha zafra.

La compañía tiene como objetivo lograr un cierre ordenado, concertado y en paz y para ello, entre otras acciones, se encuentra en la mejor disposición de liquidar a todos sus trabajadores en los términos de la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Ley.

El próximo lunes 10 se celebrará una última reunión con las mismas autoridades, a efecto de recibir la respuesta del Sindicato e implementar de inmediato las medidas que sean procedentes.

Cabe señalar que el Ingenio Azucarero inici´´o su construcción en la región desde el año de 1946, siendo el sistema de riego del Guayalejo el que aporta la materia prima o caña de azúcar para las operaciones.

La zafra de prueba fue la cosecha del 1948-1949, cuando se molieron 222 mil 201 toneladas de caña y se produjeron 20 mil 743 toneladas de azúcar.

La zafra de mayor volumen fue la 20007-2008 cuando se molieron un millón 227 mil 803 toneladas y se produjeron 136 mil 826 toneladas de azúcar.

En el municipio de Xicoténcatl, de vocación agropecuaria, principalmente, de las 35 mil 072 hectáreas agrícolas, unas 27 mil 996 hectáreas están sembradas de caña de azúcar.

De tal forma que la actividad agrícola relacionada al endulzante y la factoría, son la principal actividad económica de Xicoténcatl, de tal forma que su inminente cierre representa un golpe severo a su economía.

En el municipio, de acuerdo al censo de población y vivienda del 2010, había una población de 22 mil 864 personas que vivían en 6 mil 658 casas habitación.

Actualmente, el municipio es gobernado por el Partido Acción Nacional, siendo su alcaldesa Ofelia Noemy González Márquez, por cierto esposa del ex alcalde y Diputado Federal del PAN, Vicente Verástegui Ostos, quien recientemente tuvo una confrontación con el Gerente de la Factoría.

También ha sido alcalde de ese municipio el actual Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos, ex dirigennte estatal del PAN y también ex diputado Federal y ex diputado local, quien ha gobernado en dos periodos esa municipalidad.

La familia Verástegui, controla desde hace más de una década el sistema de riego, a las agrupaciones de campesinos, a los gremios sindicales, la política local y parte de la actividad económica, por lo que el cierre de la factoría, también sería un duro golpe a su cacicazgo.