El Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, es el documento básico para las acciones que deben llevarse a

cabo desde los Ayuntamientos y a favor de los ciudadanos, quienes esperan de los funcionarios municipales una

efectiva provisión de servicios y alcanzar mejores estadios en el desarrollo urbano, social y político que permitan

elevar la calidad de vida.

Es el documento que contiene las normas relativas a la organización, administración, funcionamiento y atribuciones de los municipios de Tamaulipas y por tanto, las bases de la justicia administrativa municipal, como lo disponen las Constituciones Federal y Estatal.

La Fracción 39 del Artículo 49 del Capítulo VI de las Atribuciones de los Ayuntamientos, precisa que éstos, por

conducto de los presidentes rendirán a la población un informe anual detallado sobre el estado que guardan los

negocios municipales.

Asimismo, el Capítulo VII que se refiere a los alcaldes, en la fracción XIX del Artículo 55, establece que ellos

deberán de rendir al Ayuntamiento, en el período comprendido entre los días tres y 13 de septiembre de cada año, un informe detallado sobre el estado que guarda la administración pública municipal y las labores realizadas.

En atención a las fecha, queda claro que la semana que viene, el jueves para ser exactos, los alcaldes tienen que

presentar un reporte de la situación de los municipios y tienen hasta el domingo 13 para cumplir con esa disposición establecida en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Dicho en otras palabras, desde la segunda quincena de este mes de agosto, se está en el tiempo exacto para la

confección de los informes que los alcaldes tienen que presentar a los Ayuntamientos y los ciudadanos, algo que se hacía en una sesión pública y solmene a la que asistían desde un representante del Gobernador de la entidad,

Legisladores Federales y Locales, titulares de organizaciones de la sociedad civil y personas tanto de las áreas

urbanas como de las rurales.

El punto es que, en este año atípico por donde quiera que se vea, a consecuencia de la pandemia de COVID-19

que no habrá sesiones públicas y solemnes, ahora los alcaldes podrán encerrarse en sus oficinas y desde ahí

conectare mediante vídeo conferencias para cumplir con lo estipulado en la Fracción XIX del Artículo 55 del Código Municipal.

Es sabido de todo mundo que el Comité Estatal de Seguridad en Salud, tiene en veremos la realización de

reuniones ciudadanas, por tanto, del tres al 13 de septiembre las cosas no cambiarán y los alcaldes, muchos de los cuales ya tienen establecidas las fechas en que se conectarán por las plataformas digitales para dar a conocer las actividades realizadas por su administración en el último año, se conectarán y darán lectura a un documento con lo realizado.

A diferencia de años anteriores, la modalidad de línea facilita el Informe anual de los alcaldes y evita una inversión considerable para llevar a cabo la sesión pública del Cabildo, así que, en este 2020, les saldrá más barato.

Algo que sí vale la pena y que es plantado por la ciudadanía, es la apertura de canales de comunicación para que

los habitantes que quieran hacer comentarios sobre el II Informe que los alcaldes rendirán, tengan acceso a ello por las redes sociales, mismos que las autoridades deben de responder, para que no haya dudas sobre lo realizado.

Por cierto, en esto de los informes, este será septiembre será un mes sin Informe de Gobierno, ya que, la

Legislatura anterior que tuvo a su cargo el nuevoladerense Glafiro Salinas Mendiola aprobó la modificación de la

fecha de este evento, el cual será en las primeras semanas del mes de marzo de cada año, situación que ya

aconteció relativo al año fiscal 2019 y por tanto los logros del 2020, serán dados a conocer por el Gobernador

Francisco García Cabeza de Vaca en marzo del 2021.

Tamaulipas tiene 43 municipios, así que habrá esa misma cantidad de informes en un lapso de 10 días y no será

complicado, porque en la modalidad de línea, varios pueden llevar a cabo su informe en la misma fecha y hasta en el mismo horario, a no ser que entre los mismos alcaldes se pongan de acuerdo para no empalmarse todos, por aquello de que los ciudadanos tengan la intensión de escuchar aquello que hicieron y saber el estado que guardan las administraciones municipales en este segundo año de ejercicio presupuestal.

Los otros.

Otro tipo de informe, fue el que dio este miércoles a los Diputados de la Comisión Permanente del Congreso del

Estado, el licenciado Javier Castro Ormaechea, en su calidad de Fiscal del Combate a la corrupción, quien dijo tener resueltas casi las tres cuartas partes de los expedientes que le tocó manejar en este año.

En un escenario en el cual el 80 por ciento de las cosas están resueltas, el otro 20 no impacta en los resultados,

tendría que señalarse que el trabajo en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es relevante.

Los Diputados dijeron que el reporte del titular de esa instancia fue bueno y que, sobre todo, porque ya no reina la impunidad.

Por otro lado, la Diputación Permanente que tiene a su cargo el Legislador Gerardo Peña Flores, dictaminó

procedente otorgar certeza laboral a los trabajadores de la administración pública que tienen menores

diagnosticados con cáncer, por tanto, se les otorgará licencia por cuidados médicos cuándo lo requieran.

Se trata de hacer reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, en virtud del esfuerzo que

requiere la lucha contra esa enfermedad y para que, con la certeza laboral dediquen parte de su tiempo a apoyar a sus familiares.

Acciones de este tipo son loables y dicen bien de quienes proponen las reformas y quienes la ejecutan para que

haya beneficios directos a las familias de los empleados de la administración estatal.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado se reunirá el miércoles de la semana que viene, cómo en forma periódica corresponde y, hasta el momento no hay en puerta la probabilidad de una sesión extraordinaria más, quizá, porque septiembre será el mes de la antesala para la apertura del nuevo período ordinario de sesiones que comienza en octubre, así que, aquellos asuntos que requieran de resoluciones del pleno, ya pueden pensarse para el mes aquella fecha.

Respecto a los informes, el probable que los Diputados sean invitados a los Informes que darán los Alcaldes en

línea y por aquello de la política, al menos deberán aparecer en las pantallas de los municipios que representan

como Legisladores, para que los ciudadanos se percaten de que su autoridad de primera instancia hace las cosas y que tiene el respaldo de los Diputados, responsables de modificar leyes para una mejor convivencia social y

desarrollo de las comunidades.