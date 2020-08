Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 29 de agosto de 2020.- La Secretaría de Vinculación con la

Sociedad Civil del Comité Directivo Estatal del PAN Tamaulipas, a cargo de Martha Alejandra

Fernández Raga, realizó el conversatorio y la inauguración de la 1era exposición virtual

denominada “Plástica Tamaulipeca en Acción”.

La dinámica contó con la participación de destacados artistas plásticos tamaulipecos,

quienes abordaron la situación actual y los retos de la cultura en el estado, particularmente

ante la emergencia sanitaria provocada por COVID-19.

Bajo una mecánica de preguntas y respuestas, la productiva actividad contó con la

asistencia en línea de militantes, simpatizantes y público en general, quienes pudieron

escuchar las opiniones y comentarios de expertos en el tema, como Carlos Sánchez Tirado,

Maro Montesinos Galván y Miguel Ancona Reséndez, quienes fueron los encargados de

compartir su experiencia con los participantes del conversatorio, bajo la moderación del

periodista cultural Antonio Frausto Gil.

En su participación, el artista plástico, Carlos Sánchez, destacó que las personas que

simpatizan con el arte deben ser apoyadas, sobre todo en estos tiempos en los que la

pandemia ha representado un reto, no sólo en rubros como el económico y social, sino

también cultural.

“Nosotros estamos aquí, ahora, conectados a través de las plataformas tecnológicas, y es

donde debemos apuntar. Aprovechar esta oportunidad y explotarla es fundamental para

que el arte no muera, que logre sobrevivir a la pandemia y sus implicaciones. No cabe duda

que para conseguir esto, necesitamos el mayor apoyo posible, ya que existen muchos

artistas que no tienen las herramientas básicas para crear, y mucho menos el equipo

tecnológico tan necesario hoy en día. Pero tienen lo más importante: la imaginación”.

Por su parte, el artista plástico tampiqueño, Maro Montesinos, señaló que para difundir sus

trabajos es fundamental que los creadores de arte aprendan a utilizar las nuevas

tecnologías, pero también seguirse preparando por medio de cursos en línea, donde

puedan realizar dinámicas que permitan a la comunidad artística mantenerse a la

vanguardia. “La pandemia no es excusa para dejar de aprender”, dijo.

Finalmente, el artista plástico y maestro de arte, Miguel Ancona, hizo hincapié en que se

debe explotar de mejor manera el potencial cultural que existe en Tamaulipas, en

municipios como Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo, Victoria, Matamoros y Madero, pero

también en municipios más pequeños en donde no se promocionan actividades culturales

de manera frecuente.

“El arte es de todos y para todos. Está en cada uno de nosotros, y estoy seguro de que, en

cualquier rincón de Tamaulipas, en cualquier municipio, hay un chico talentoso o una mujer

que quiere aventurarse en el mundo del arte. Ya sea pintando, dibujando, creando. Debemos

buscar esos talentos y fortalecerlos. Ese es nuestro reto como sociedad”.

Los artistas tamaulipecos coincidieron en que las crisis son oportunidades para crecer y para

aprender, pero es vital tener contacto con diferentes expresiones artísticas que alimenten

la conciencia cultural de cada individuo. Señalaron que, durante el confinamiento, se debe

aprovechar el tiempo para cultivar el conocimiento cultural.