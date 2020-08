Cd. De México, 29 de Agosto del 2020.- El 29 de agosto de 1958 nace Michael Jackson, el Rey del Pop. Comenzó su carrera a los 11 años, junto a sus hermanos, en Jackson Five.

En 1971 inició su carrera como solista y su primer álbum de estudio fue ‘Got to Be There’. ‘Thriller’ se convirtió en el álbum más vendido de la historia, con ventas estimadas en unas 65 millones de copias. En los Estados Unidos, se mantuvo como el más vendido de ese país hasta agosto de 2018, cuando fue superado por Their Greatest Hits (1971-1975) de la banda The Eagles según ha informado la Recording Industry Association of America (RIAA).

Jackson se mantuvo en la cima de la fama durante décadas: ganó 13 Premios Grammy, recibió dos estrellas en el ‘Paseo de la Fama de Hollywood’ y obtuvo el premio ‘World Music Awards’ al artista pop más exitoso del milenio. Fue incluido dos veces en el ‘Rock and Roll Hall of Fame’ y se le otorgó el Récord Guinness como el artista más exitoso de todos los tiempos.

En 2008 comenzaron a correr rumores acerca de su delicado estado de salud, al tiempo que sus presentaciones públicas se redujeron al mínimo. El 25 de junio de 2009 falleció, según indicaron posteriores peritajes, por una intoxicación causada por la ingesta de medicamentos para aminorar el dolor, suministrados por Conrad Murray, su médico personal.

La repentina muerte del artista dio lugar a una avalancha de pena mundial. El memorial público se celebró el 7 de julio de 2009 en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles, antes de que se realizara un servicio memorial para familiares y allegados al artista. La ceremonia pública fue seguida en directo por cerca de 2.500 millones de personas en todo el mundo.

En 2010, Sony Music Entertainment firmó un contrato con su familia por 250 millones de dólares para retener los derechos de distribución de sus discos y publicar hasta siete álbumes póstumos hasta 2017.