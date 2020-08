Esto es lo que dice tu signo para Viernes 28 de Agosto del 2020.

ARIES 21 MAR – 20 ABR

La tensión familiar disminuirá, relájese. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. La vida sedentaria en exceso no es nada buena.

TAURO 21 ABR – 21 MAY La vida en pareja le brindará grandes satisfacciones. La situación económica de un amigo afecta a la suya. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Los cambios de temperatura perjudicarán su salud.

GÉMINIS 22 MAY 21 JUN Estará sensible y con ganas de dar y recibir cariño. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. Haga frente a los conflictos laborales con decisión. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.

CÁNCER 22 JUN – 22 JUL El romanticismo mal entendido creará un conflicto amoroso. Buena suerte en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales.

LEO 23 JUL – 23 AGO Noche romántica con su pareja. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Un nuevo trabajo le reportará satisfacciones personales. Gozará de mucha vitalidad y resistencia.

VIRGO 24 AGO 23 SEP Sigue bajo de ánimo, pero salga y se lo pasará bien. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. Surgirán obstáculos en su trabajo debido a la intransigencia. Prudencia con las grasas.

LIBRA 24 SEP – 23 OCT Demuestre su cariño a la persona amada. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Le toca vivir una jornada dinámica.

ESCORPIO 24 OCT – 22 NOV No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles. Haga algo de ejercicio y tómese la vida más relajadamente.

SAGITARIO 23 NOV – 21 DIC El amor transita por su casa. Oportunidad de adquirir bienes a bajo precio. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. Una cura de sueño mejoraría su estado físico.

CAPRICORNIO 22 DIC – 20 ENE Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. No piense tanto en el dinero y disfrútelo. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Día saludable, la fruta y la verdura son las responsables.

ACUARIO 21 ENE – 19 FEB Cuidado a la hora de elegir aspirante para formar pareja. Van a llegar unos pagos que no esperaba. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. El aumento de peso le viene provocado por la ansiedad.

PISCIS 20 FEB – 20 MAR Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma. Estabilidad en el ámbito económico. Aprovéchese de la ayuda que le ofrecen sus compañeros.