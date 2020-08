Las Vegas, Estados Unidos, 03 de Agosto 2020. El mexicano Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid, actualmente disfruta de un tiempo libre junto a su familia tras la conclusión de la temporada de LaLiga, y este momento lo aprovecha para preparar carne asada en su hogar, una de sus pasiones. Sin embargo, esta acción generó polémica en redes sociales, ya que algunos usuarios criticaron la forma «ostentosa» en la que sazonó sus alimentos, al estilo del famoso chef Salt Bae.

Tras estos comentarios, el mediocampista dedicó tiempo para responder a sus críticos, a quienes sutilmente sugirió que es libre de manejarse como crea conveniente sin perder el piso, recordando que, en su juventud, comía sólo una vez por día.

«Comía una vez por día y no me avergüenza decirlo! Eso me ha hecho superarme sin olvidar de dónde vengo. Bendiciones.», escribió el mexicano en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Herrera reveló detalles de su experiencia en el Tampico Madero en la temporada 2010-2011, cuando el club era filial del Pachuca, donde afirmó que no recibía un sueldo a cambio de sus servicios, por lo que no tenía muchas opciones para disfrutar costosos alimentos.