CUAUTITLÁN, Estado de México, 31 de Ago. de 2020.- Cuerpos con hasta tres días de fallecidos deben permanecer en sus domicilios o en resguardo de funerarias, luego de que la jurisdicción sanitaria de la zona de Cuautitlán no otorga certificados de defunción a médicos particulares.

Luis Vázquez, médico epidemiólogo particular de Cuautitlán México explicó que desde mediados de marzo, no están dando certificados a médicos particulares, lo que ha dificultado la cremación o sepultura de cuerpos, pues sino mueren en hospitales del gobierno o particulares no cuentan con certificado.

Eduardo Salinas, representante de funeraria de la zona indicó que ante esta situación y durante la pandemia, muchos cuerpos permanecen en las casas o en ocasiones a resguardo de las funerarias que no tienen donde refrigerarlos.

Por ello, médicos particulares y representantes de las 40 funerarias que hay en los ocho municipios que abarca la jurisdicción acudieron a las instalaciones de la secretaría de salud para exigir una respuesta.

La inconformidad consiste en que no se han entregado certificados de defunción a los médicos particulares de tal manera que los médicos no tienen como certificar un padecimiento en una casa, en una casa no tienen, porque la jurisdicción dice que nada más tienen que entregar lunes y viernes y los demás días no se puede morir la gente, ni martes ni jueves, ni domingo”, denunció.

Ello representa un problema de salud, que se agrava en esta pandemia, pues hay cuerpos con covid-19.

Desde hace más de dos meses tenemos que la jurisdicción sanitaria no se nos entrega el certificado de defunción para poder certificar precisamente a los pacientes que fallecen en sus domicilios, muchos de ellos son pacientes con covid, ello está trayendo un problema de sanidad muy grave porque permanecen mucho tiempo en sus domicilios ningún otro hospital los quiere certificar”, apuntó el doctor Luis.

Representantes de funerarias y médicos decidieron establecerse frente a la jurisdicción sanitaria en Cuautitlán Mexico para exigir les den una respuesta.

Queremos que la doctora Nadia nos diga que esta ocurriendo porque tenemos casos de covid en domicilios que nosotros no podemos tampoco, podemos rescatar ese cuerpo y poderlo llevar a cremar o llevarlo a sepultar sino hay un documento que avale la defunción”, exigieron los inconformes, quienes atravesaron un ataúd en medio de la avenida.

Aseguran que afecta a más de ocho municipios entre ellos Nicolas Romero, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Mexico y Tepozotlán que corresponden a esta jurisdicción que aglutina a más de 40 funerarias, lo que agrava la situación epidemiológica que se vive en el país.

Al no poderse certificar en dos días imagínese la cantidad de tiempo que está con los familiares, un foco de infección para todos, no nada más para los familiares sino para toda la comunidad que esta alrededor del paciente, un paciente con covid hay que certificarlo cremarlo o enterrarlo lo más rápido que se pueda, pero al no tener el documento no se puede hacer nada”, apuntó Luis Vázquez.