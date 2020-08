Se cimbra la conciencia nacional con la denuncia de hechos presentada por Emilio

Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República, más aún que el cuerpo de

la denuncia de 63 páginas se filtró a los medios, en un lenguaje sencillo y sin

aspavientos con un pensamiento ordenado y coherente Lozoya narra la mecánica

operativa del “grupo delictivo organizado” gubernamental como los llama a EPN y

su gobierno.

Empieza narrando de cómo la empresa petrolera odebrecht inició desde el sexenio

de Felipe Calderón Hinojosa con la participación de Braskem filial en México que

participó con el proyecto Etileno XXI, sembrado de manera desventajosa para

PEMEX.

Desplazando a otras empresas mediante el soborno, se les autorizó pasando por

alto al Consejo de Administración. Felipe Calderón, Antonio Meade y Ernesto

Cordero son los responsables dándole un descuento inexplicable del 25% en

Etileno debajo de los precios internacionales, en perjuicio de PEMEX.

Narra cómo en la transición de gobiernos el grupo Calderonista se entrevistaron

con Luis Videgaray para decirle que continuasen con el apoyo a la petrolera

brasileña ´para poder cobrar un adeudo pendiente, los ejecutivos de odebrecht ya

habían hecho lo propio al entregar 6 millones de dólares en campaña en sobornos

para continuar y agenciarse más obras.

En esencia se desnuda al grupo Calderonista y Peñista como una partida de

facinerosos que hacían y deshacían con la riqueza nacional, sin ninguna moral

más que el beneficio propio aún contra los intereses de la nación.

Lo peor es que la petrolera brasileña se inmiscuyó para cambiar la ley eliminando

el concepto de industria estratégica para permitir la desnacionalización, EPN

traicionó a la patria, hundió el sistema de partidos vulnerando la constitución,

burlando a la ciudadanía al permitir que se negociaran las candidaturas a cambio

del voto para favorecer la reforma energética.

En esta denuncia de hechos donde el indiciado que se acoge al criterio de

oportunidad no está obligado a probar todo, la fiscalía lo perseguirá de oficio, de

salir cierto se destapa una cloaca gigantesca, algunos medios mencionan que

una vez recibidos los sobornos a la hora de votar la ley amagaron con votar en

contra si no les entregaban gubernaturas.

Emilio Lozoya en su denuncia menciona que el grupo panista inicialmente exigía

un soborno de 50 millones de dólares, que a Ricardo Anaya le entregaron 6.4

millones de pesos a un personero en la cámara de Diputados, a Antonio Meade y

a José Antonio González Anaya les enviaron 4 millones a cada uno a su casa, que

Luis Videgaray dijo que consiguió 10 millones de dólares adicionales para calmar

los apetitos panistas.

De ser cierto de que el grupo prianista logró las candidaturas a cambio del voto,

sería un hecho terrible para la democracia, el sistema de partidos y los órganos

electorales por eso han sido destruidos en su credibilidad.

Los audios filtrados de la plática telefónica del gobernador de Querétaro Pancho

Dominguez con el gobernador de Baja California sur Carlos Mendoza Davis

festinando los 6 millones mensuales de apoyos del gobierno federal para su

campaña, nos indican que si hay algo de cierto en la negociación de candidaturas.

En Tamaulipas se hablaba entre los seguidores de García Cabeza de Vaca de que

ya estaba negociado y que este sería el próximo gobernador, era un secreto a

voces, observamos como Egidio Torre Cantú hizo todo lo posible para perder

llevándose de encuentro a la militancia de su partido y burlándose de los

Tamaulipecos.

Ganó un panismo sin membrecía, sin seguidores. Duro revés para la ciudadanía ,

donde estaba el IFE ahora INE, un organismo tan desprestigiado que nunca

detectó el dinero inyectado a las campañas hasta por 10 veces el tope de

campaña presidencial de EPN, en los estados ni hablar, por eso ganan los

gobernadores y endeudan a los estados, dizque para recuperar lo invertido.

Por lo pronto más de doce no dormirán, Carlos Salinas, EPN, Ricardo Anaya,

Felipe Calderón, Antonio Meade, Jose´Antonio González, Lorenzo Córdova del

INE varios parlamentarios del senado, Pancho Domínguez gobernador de

Querétaro y en casa nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que

no ve lo duro si no lo tupido.