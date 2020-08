Ciudad de México. 01 agosto 2020. El Gobierno federal aplazó hasta diciembre la aplicación rigurosa del nuevo etiquetado para alimentos, previsto para entrar en vigor el 1 de octubre.

Las secretarías de Salud y Economía publicaron hoy, en edición vespertina del Diario Oficial, un acuerdo por el que, hasta el 30 de noviembre no habrá sanciones administrativas de ningún tipo a empresas que produzcan, importen o comercialicen alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, que no tengan en su empaque el nuevo etiquetado frontal.

La industria alimenticia lleva meses advirtiendo sobre la dificultad técnica de modificar, en medio de la pandemia de Covid-19, los envases de más de 800 mil productos, y decenas de empresas, entre ellas Bimbo, Coca-Cola y Unilever, promovieron amparos en julio para impugnar los cambios a la Norma Oficial Mexicana del etiquetado y tratar de aplazarla.

Por tanto, ni la Cofepris ni la Profeco impondrán, entre el 1 de octubre y 30 de noviembre, sanciones como multas, clausura, arresto, suspensión, revocación, cancelación, prohibición de comercialización, inmovilización, aseguramiento, retiro del mercado y/o emisión de alertas.