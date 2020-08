Si que caló hondo la crítica del Secretario del Medio Ambiente y Recursos

Naturales, Víctor Manuel Toledo, el que con todo y ser parte del equipo del

Presidente Andrés Manuel López Obrador, reventó y feo en contra del gobierno

de la Cuarta Transformación, del que dijo –como tal– que “no tiene un objetivo

claro”.

Precisó que el gobierno de López Obrador “está lleno de contradicciones y

existe una lucha de poder al interior del gabinete”, haciendo hincapié en que los

intereses que tienen los integrantes del gabinete presidencial e incluso los del

presidente AMLO, no van acorde con los seis ejes trazados por la SEMARNAT.

“Yo creo aquí si convendría, quisiera compartir con ustedes lo que yo hablé, lo

que yo he vivido, lo que yo he observado en éstos 10 meses, porque

efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos,

no existe”, remarcó.

Dijo que por el contrario éste gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y

éstos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete,

que yo lo he notado en varias líneas, les pongo varios ejemplos”, apuntó.

Categórico aseguró que los principales conflictos se han dado entre la

dependencia que él dirige y la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural

(SADER), encabezada por Víctor Villalobos, ya que ellos pretenden llegar a la

agroecología, mientras que, la SADER busca los agronegocios : “tratan de

imponer digamos toda la visión que impera en el mundo para grandes

corporaciones”.

Por si esto fuera poco agregó que el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso

Romo, ha adquirido poder dentro del gobierno de la Cuarta Transformación,

quien, de acuerdo con Toledo, bloquea todo lo que es de línea ambiental, ya

sea en lo energético o en agroecología.

Dada la fuerte reacción que hubo entre crítricos, analistas y columnistas, por la

exhibida que le da el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales,

como nadie lo había hecho hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López

Obrador tuvo que sacar la cabeza para aceptar como válidos los comentarios

hechos por Víctor Manuel Toledo, asegurando incluso que son criticas que se

dan en todos los gobiernos del mundo. Cabe señalar que está en estudio la

posible renuncia de Víctor Manuel Toledo, por haberle dicho sus verdades al

patrón, como le decían al presidente en los gobiernos del PRI.

Retomando el caso de la pandemia del Coronavirus, algunos observadores se

percataron que entre los integrante del gabinete del presidente López Obrador,

no usan el cubrebocas cuando están con el mandatario, pero, pero, pero,

cuando se va del lugar de inmediato se lo ponen, seguramente para evitar el

contagio del terrible virus.

La interrogante que surge con esa actitud de los integrantes de su gabinete es

un señal inequívoca de miedo o de respeto, pero es más el miedo que el respeto, lo que a decir verdad es lamentable que así sea porque con su actitud definen el carácter del patrón.

Que mal le fue al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita que

hizo ayer jueves al estado de Sonora, la novena por cierto, ya que decenas de

manifestantes lo estaban esperando con un bloqueo total de la carretera federal

México 15, a la altura del poblado Vicam.

El mandatario pernoctó en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de la

Comisaría de Esperanza, pero, pero, pero al amanecer llegaron comuneros de

Buenavista los que le plantearon un problema de tierras con la tribu yaqui. Pero

esto fue solo el comienzo de los reclamos que le esperaban en Sonora.

También estuvo en la escena un grupo de Frena que organiza manifestaciones

contra el gobierno de López Obrador y de la CNTE con quienes protagonizaron

un acalorado desencuentro verbal por defender al Presidente.

Estuvieron en el lugar familiares del periodista Jorge Miguel Armenta,

ejecutado el pasado 16 de mayo ; viudas de policías caídos en el cumplimiento

de su deber y Madres Buscadoras de Sonora, hicieron reclamos a la justicia y

contra la violencia.

Lo mismo que padres y madres de niños con cáncer que piden la intervención

del mandatario y miembros de la tribu Yaqui de Loma de Guamuchil, también

hicieron reclamos. Por cierto exigieron al presidente la cancelación del

acueducto independencia.

También el pago de derechos por el paso de la fibra óptica de Telmex, vías del

ferrocarril , acueducto Yaqui-Guaymas, Oleoducto Pemex-Guaymas-Ciudad

Obregón, gasoducto, líneas de torres de transmisión eléctrica y proyectos de

construcción de un acuaférico a Hermosillo, entre otras demandas. Lo que no

fue precisamente un día de fiesta para el presidente. Y más o menos así andan

las cosas en el país, pero los funcionarios de su gobierno no se lo dicen porque

le tienen miedo y para calmarlo hasta dejan de usar el cubrebocas.

Por cierto en el marco del tema abordado en el panel “Actualidad y Perspectiva

Sobre la Nueva Normalidad”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales de Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

(UAT), el psicólogo Francisco Alaín Mendoza Soto dijo que debido a las

medidas sanitarias establecidas para frenar la pandemia del COVID-19, el

duelo que vive una persona al perder un ser querido ha cambiado, ocasionando

con ello que el proceso sea aún más tortuoso.

Enseguida habló de las opciones que puede tener una persona, que no vivió un

proceso de duelo por la pandemia. Dijo que la pandemia ha traído como

consecuencia muertes y enfermedades que no se esperaban, “y se adhiere una

vertiente más en el proceso de adaptación de pérdida que conocemos como

duelo y ésta particularidad la conocemos como distanciamiento social”.

Agregó que el duelo tiene fases como la negación, el enojo, negociación,

depresión y aceptación. Sin embargo, dijo que hay factores como los

circunstanciales, que vienen a complicar el proceso de duelo.

“La falta de apoyo que estábamos acostumbrados a recibir después de una

pérdida. La manera en que solíamos despedir ha nuestros seres queridos ha

sido modificada, antes era velar al ser querido en compañía de más seres

queridos, de ésta manera, por medio de abrazos y consuelo, era la forma de

que el proceso de duelo iba mitigando el dolor emocional”, apuntó.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx