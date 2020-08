CIUDAD DE MÉXICO, 10 de Ag. de 2020.-Un juez federal liberó la orden de aprehensión en contra de Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y exdirector general de Administración del Secretariado Ejecutivo de la Policía Federal, además de otras 17 personas más, quienes ya son buscadas por agentes federales, acusados por el delito delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros, cuyo monto asciende a casi 2 mil 500 millones de pesos.

Fuentes judiciales confirmaron que agentes federales acudieron al domicilio de Jesús Orta que se ubica en la alcaldía Álvaro Obregón a detenerlo, pero no lo encontraron, por lo que actualmente está en calidad de “ilocalizable”, al igual que Frida Martínez, quien fue predecesora de Orta Martínez en la dirección general de Administración del Secretariado Ejecutivo de la Policía Federal.

Según el expediente del caso, la Fiscalía General de la República (FGR), investiga a 19 personas a raíz de una denuncia interpuesta por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la investigación se detectó un desvío de recursos y compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología y software de espionajes a un sobre precio.

El viernes pasado por la noche, en entrevista con este diario, Orta Martínez negó los hechos y señaló que no había recibido hasta ese día notificación alguna.

“En absoluto (me han notificado) ni que haya una carpeta de investigación en mi contra y además me parece que me están arrastrando por haber tenido un puesto de Secretario General antes de Frida Martínez. Me están comentando que es una filtración de la propia Fiscalía General (de la República), por el perfil y porque está mi nombre”, dijo en entrevista con Excélsior.

Orta Martínez sostuvo que su administración “fue completamente limpia”.

“Ahí sí, no hay absolutamente nada, ni tengo preocupación, pero la parte mediática hace más efecto que otra cosa”.

—¿su trabajo es auditable y limpio?, se le cuestionó.

“Totalmente y no sólo eso, te diría otra cosa, para una orden de aprehensión que es una causa penal, menos”, reiteró Orta Martínez.