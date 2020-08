BEIRUT, LÍBANO. 04 agosto 2020. Una fuerte explosión en un almacén de la zona del puerto de Beirut sacudió este martes la capital libanesa, sobre la que se elevó una gran columna de humo de color rojizo.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la explosión se produjo en un almacén de explosivos del puerto de Beirut y fue precedida de un incendio en un hangar de silos de trigo del puerto.

La agencia dice que hay “heridos” y “grandes daños en las viviendas y vehículos en los alrededores” del lugar donde se produjo el estallido.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran la detonación y una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo, provocando una onda expansiva que ha afectado a varios barrios de la ciudad y ha provocado daños materiales.

De momento, las autoridades no han confirmado la causa de la explosión ni si se han registrado víctimas.

El Ministerio de Salud ordenó a los hospitales “recibir a los heridos a cuenta del Ministerio”, en un breve comunicado difundido en su cuenta oficial de Facebook, y la Cruz Roja libanesa está llamando a sus colaboradores a que se movilicen con urgencia.

José Ignacio Madrazo, embajador de México en Líbano, aseveró que la explosión “se sintió en un radio de más de 10 kilómetros del lugar donde ocurrió”.

La Embajada de México en Líbano señaló a los connacionales que si se encuentran en una situación de emergencia o requieren asistencia y protección consular, puso a disposición el teléfono (+961 ) 03 044 598.

Las primeras imágenes después de esta explosión muestran una gran destrucción en calles de Beirut, donde ya laboran servicios de emergencia.

More videos of the explosion (thread)#إنفجار_بيروت pic.twitter.com/Z8nz6cReaU

— Mohammad Hijazi (@mhijazi) August 4, 2020