LOS ÁNGELES. 04 agosto 2020. La familia real británica no pasó desapercibido el cumpleaños de Meghan Markle, porque las felicitaciones para ella desde la cuenta oficial @theroyalfamily en su cumpleaños 39 fueron publicadas este martes a primera hora.

Y a esta le siguieron la enhorabuena de @clarencehouse, es decir, la residencia oficial de Carlos Y Camilla de Cornualles; así como de @kensingtonroyal, o la cuenta oficial del príncipe Guillermo y Kate Middleton, duques de Cambridge.

En los medios británicos estas felicitaciones han sido leídas como un mensaje de tregua o una forma de calmar los ánimos negativos tras haberse dado a conocer una serie de conflictos entre los Windsor con los duques de Sussex, por el libro que el 11 de agosto se publicará: “Finding Freedom: Harry, Meghan and Making of a Modern Royal Family».

Los 39 años de Meghan llegan en medio de un momento crucial en su vida, pues ella y el príncipe Harry renunciaron a la vida de la realeza, se enfrentaron a los tabloides británicos y trasladaron su residencia a Los Ángeles.

🎂🎈Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday!

📸 The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018. pic.twitter.com/jTv8NmISYo

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2020