ESPAÑA. 14 agosto 2020. Ante el aumento de positivos a Covid-19 en España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo un llamado a la población, especialmente a los jóvenes, a cumplir una serie de medidas que las autonomías acordaron este viernes tras una reunión de emergencia.

Entre éstas, destaca la prohibición de fumar en la vía pública o al aire libre, tanto cigarrillos como cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco.

Asimismo, se fijó el cierre de todas las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones en directo.

“No podemos no ser disciplinados, no podemos no cumplir las medidas que entre todos hemos decretado que tenemos que cumplir. No podemos ignorar que el virus está circulando entre nosotros”, dijo Salvador Illa en conferencia de prensa.

El ministro instó a los jóvenes a respetar las medidas hasta que no se tenga un tratamiento eficaz o una vacuna ante la enfermedad que hasta este viernes ha provocado la muerte de 28 mil 605 españolas y españoles, de acuerdo con el conteo de la Universidad de Johns Hopkins.

“No hacer botellones, no fumar cuando no se pueda mantener una distancia de 2 metros, tener contacto con sus amigos pero en grupos estables, no juntarse con más de 10 personas y en dar mucha importancia en cumplir las medidas”.

Illa celebró que se trata de la “primera vez” que Sanidad y las comunidades autónomas toman actuaciones coordinadas en materia de salud pública y, además, por unanimidad. “Consideramos que son adecuadas en este momento de evolución de la pandemia”, ha resaltado.

El ministro explicó que esta batería de once medidas y tres recomendaciones se han adoptado ante el “número de brotes crecientes en las últimas semanas”.

Además descartó que España se encuentre en una situación similar a la del pico de la pandemia.

“No es a mi juicio comparable con marzo y abril, en presión hospitalaria la situación es completamente distinta pero no podemos permitir que haya un aumento de casos, por eso tomamos estas medidas hoy”.