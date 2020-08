En un artículo periodístico no exento de la carga demagógica del discurso histórico del PRI, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional intenta desvirtuar la creciente suposición de que reformó los estatutos del partido para condensar el poder de decisión, e imponer desde el centro a los candidatos del 2021.

El mensaje, denso, farragoso e ingenuo, intenta tomar por asalto a la inteligencia colectiva, pues ante una sociedad civil cada vez más incrédula, al tiempo que crítica y participativa, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS hizo afirmaciones hilarantes, pues contra la arraigada costumbre de asignar candidaturas en función de las parcelas de poder y el peso específico de sus liderazgos sectoriales y Grupos de Poder, el presidente del CEN del PRI anuncia graves anatemas contra quien, advirtió, intente manipular sus procesos internos:

“Pobre de aquél o aquella -escribió- que busque imponer candidatos en el PRI, porque se topará con la militancia mejor organizada y más numerosa del país; la misma que el año pasado, en una jornada histórica, nos eligió a CAROLINA VIGGIANO y a mí para conducir al PRI”.

“Es momento -añadiría- de que el PRI respete, honre y valore a su militancia de a de veras. ¡Nunca más plurinominales a oportunistas que buscan llegar a las cámaras para beneficiarse y desconocer los principios, valores y objetivos del PRI! ¡Nunca más dirigencias sin la participación decisiva de mujeres y jóvenes priistas! ¡Nunca más cuotas de cuates! ¡Nunca más candidaturas para personas culpables de ejercer violencia política de género!”, escribió.

Pero, no citó nombres. Ni antes, ni cuando se refirió “a quienes le han fallado al PRI, esos que son los campeones de las plurinominales que, desde las sombras de sus mansiones, en medio de sus privilegios y escondidos, pretenden dirigir por control remoto, porque no tienen credibilidad ni legitimidad para hablar con la militancia”.

Tampoco identificó por sus nombres y apellidos a quienes, en el pasado, habrían pactado “acuerdos en lo oscurito”, aunque puso en claro que el 2021 “no habrá colados en nuestras listas”.

Y en otra frase, también sin dar nombres, refirió: “Quienes se fueron del PRI, que se arreglen como puedan, pero no pretendan seguir beneficiándose de él”.

El artículo de MORENO CÁRDENAS pudo haber sido un mensaje clarificador y contundente, histórico quizá si hubiera citado los nombres que figuran en el imaginario colectivo.

Pero no: los anatemas de su discurso se convirtieron escopetazos al aire.

Y así, pues no.

2021: ¿QUIÉN DIJO YO?

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que un muestreo demoscópico mostró que el Partido Acción Nacional ganará 5 de las 9 diputaciones federales que se disputarán el 2021 y el resto, las 4, serán para Morena, aunque otro factor que influirá será el posicionamiento político de los candidatos.

Morena podría ganar los distritos 4, de Matamoros; 7 de ciudad Madero; 3, Río Bravo y 5 de ciudad Victoria, mientras que Acción Nacional ganaría el 1, de Nuevo Laredo; 2 y 9 de Reynosa; 6, de ciudad Mante y 8, Tampico.

Ello se explica en función del éxito de sus Ayuntamientos, pues los de Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, gobernados por Acción Nacional, han destacado a nivel nacional por su aprobación, mientras que Matamoros y ciudad Madero, cabeceras distritales del 4 y 7, están en manos de Morena.

En el caso de los distritos 3º y 4º, con cabeceras en Río Bravo y Victoria, sus Ayuntamientos, de Acción Nacional, han obtenido la reprobación ciudadana y estarían por perderse, igualmente, en la Sucesión municipal, pasando a manos del PRI, donde ya hay aspirantes tricolores muy posicionados.

Y para el Congreso local, el PAN se llevaría 16 de los 22 distritos de mayoría y 6 para Morena

Y para la elección municipal, Acción Nacional repetiría victorias en los municipios grandes, particularmente los fronterizos, con excepción de Río Bravo, San Fernando y ciudad Victoria, donde Morena arrasará, incluyendo Madero, entre otros.

Y el PRI, dado que los escándalos de corrupción siguen creciendo, y el que involucra los ex funcionarios del gobierno de EGIDIO TORRE arrojará nuevos nombres y trifulcas intestinas, podría seguir perdiendo espacios en la elección 2021, con una sensible baja en la captación de votos.

Aún así, el presidente estatal, EDGAR MELHEM SALINAS, acaba de anunciar que van por la recuperación de posiciones a nivel estado.

EDGAR, un joven estratega que ya ganó dos elecciones federales y se ha desempeñado con eficacia y excelentes resultados, podría dar la sorpresa en la elección que viene.

Cuestión de la selección interna de candidatos.

Aquí un paréntesis para expresar nuestro pésame solidario a la Familia VILLARREAL-ANAYA por el sensible fallecimiento de la Señora PAULA BEATRIZ ANAYA GUERRERO, viuda del ex gobernador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, cuya acción como titular estatal del DIF-Tamaulipas [1987-1993], quedó plasmada en el corazón de los tamaulipecos por haber impreso a su función el toque sensible y humanista que elevó el nivel de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un fuerte abrazo al Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien heredó el espíritu solidario de AMÉRICO y BEATRIZ, pues su trabajo legislativo y su gestión como Enlace entre la sociedad tamaulipeca y los poderes de la Unión, dan cuenta de su grandeza de corazón.

Ánimo, amigos: los dolores del alma doblegan, pero la certidumbre de que la Señora BEATRIZ ya se unió con AMÉRICO en otros planos donde impera la Luz y el Amor, debe obrar a modo de consolación.

Por cierto, el deceso del profesor RAUL RENE CIENFUEGOS GONZÁLEZ, en Reynosa, causó dolor y enlutó a su familia, pero también a la ciudad, a la política, a la actividad magisterial, que pierden a uno de sus más notables y queridos ciudadanos.