Hace algunos años parecería impensable que

hubiera escasez de aspirantes a los cargos de

elección popular del proceso electoral que

inicia el 13 de septiembre y concluye en junio

del 2021, pero hoy con el coronavirus, la crisis

económica, la inseguridad, etc., los partidos

políticos tendrán que esforzarse para conseguir

candidatos.

Porque hay muchos que levantan la mano pero

no llenan los requisitos que deben tener los

candidatos en ésta “nueva normalidad”,

palabrejas muy de moda en éstas fechas.

También los hay que se andan “brincando las

trancas” sobre todo los que sienten que pueden

hacerla sin necesidad del aval de un membrete

político, o que de plano dentro de sus partidos

creen que al “destaparse” van a forzar la

unción.

La verdad es que el manejo interno de los

partidos deja mucho que desear y la disciplina

no es precisamente su característica, por lo que

habrá muchos desencuentros antes y después

de tener candidatos a las alcaldías,

diputaciones locales y federales que estarán en

oferta el año entrante.

Como no habrá mucho trabajo en territorio las

campañas de los candidatos serán en gran

parte aprovechando la tecnología y por eso se

reducen las posibilidades de quienes no son

muy conocidos, pues ya los ciudadanos saben

decidir cuando un producto aunque sea muy

anunciado es bueno, regular o malo, pero sobre

no quieren sufrir decepciones.

En otro orden el colmillo retorcido de Jorge

Sosa Phol, representante del PRD ante el

IETAM, se hizo notar al denunciar actos

anticipados de campaña del regidor del

ayuntamiento de Nuevo Laredo Juan Manuel

Flores, por anuncios espectaculares colocados

en lugares estratégicos, aunque solo

anunciando su profesión de médico.

Y “de aquí pal real” será común encontrar

anuncios “de buena fe” de profesionistas que

quieren que se sepa de ellos, aunque son tan

obvios que todos se dan cuenta de inmediato de

sus intenciones.

