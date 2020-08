REYNOSA, Tamaulipas, 28 de Ago. de 2020.- Por segundo día consecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador abrevió su discurso en la inauguración de obras públicas debido a la cantidad de gente que asistió y a la cercanía entre ellos.

A la inauguración del deportivo en la colonia Humberto Valdez, acudieron alrededor de mil personas que se apostaron en el perímetro de la obra recién concluida y en las vallas metálicas colocada en las calles aledañas.

“Amigas, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes, no le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, que haya mítines, porque tenemos que cuidarnos, con sana distancia para no enfermarnos, para no contagiarnos de esa terrible enfermedad, de esa pandemia, del covid, tenemos que cuidarnos mucho”, dijo el presidente.

Por la mañana en su rueda de prensa el titular del Ejecutivo pidió a la gente que no acudieran al acto protocolario y evitar aglomeraciones como las que se registraron el jueves en Matamoros y en Reynosa en la inauguración de un deportivo y una clínica.

Dijo que quienes fueran al mitin eran “conservas”, refiriéndose a que eran conservadores en busca de boicotear sus actividades públicas.

“No voy a hablar mucho. No quiero que nos sigamos juntando, porque no queremos, la verdad, que haya contagio. Ya van a venir mejores tiempos, y ya voy a andar en las calles, voy a abrazarles y vamos a tomar fotos, y vamos a estar como siempre, muy cerca, pero ahora tenemos que guardar distancia, cuidarnos mucho”, expuso el titular del Ejecutivo.

López Obrador retornó a la Ciudad de México donde este fin de semana afinará su Segundo Informe de Gobierno, que será entregado el próximo martes al Congreso.

Ese día el presidente en Palacio Nacional dará un mensaje con motivo del Informe.