Matamoros, Tamaulipas, 31 de Ago. de 2020.- El alcalde Mario Alberto López Hernández entregó la mañana de este lunes equipamiento para la conservación y mantenimiento de la Playa Bagdad, entre ellos, una camioneta 4X4, un remolque, 18 contenedores de basura y 70 estaciones para la separación de residuos con inversión superior a un millón 800 mil pesos.

Los recursos entregados al máximo paseo recreativo de Matamoros fueron obtenidos tras accesar al fondo para la administración, mantenimiento, preservación, limpieza y vigilancia de la Zona Federal Marítimo Terrestre -ZOFEMAT-, incluyendo la delimitación y censo en 11.5 kilómetros de playa.

Todo esto explicó la secretaria de Turismo Maxine Anahí Amaro González en el marco del convenio de colaboración administrativa entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Medio Ambiente; la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y municipios costeros de México.

Matamoros dijo, es el primer municipio en Tamaulipas que recibe el apoyo del citado fondo, y esto, tiene la finalidad de encaminar los esfuerzos hacia la certificación de la Playa Bagdad, proyecto que impulsa el Presidente Municipal desde el inicio de su administración municipal.

En la ceremonia de entrega del nuevo equipamiento a la Playa Bagdad estuvieron presentes: Edgar Solís Islas, subsecretario de Desarrollo y promoción turística del gobierno de Tamaulipas; Víctor García Echavarría, director de Playas en Tamaulipas y la regidora Julia Rosa Favila Castillo, presidenta de la Comisión de Turismo en el Cabildo.

En ese marco el alcalde Mario Alberto López Hernández se refirió a los trabajos que desde el inicio de su gobierno han sido realizados en el máximo paseo recreativo de Matamoros, particularmente la limpieza tanto en la zona norte, como en la sur del balneario.

Recordó que hace dos años, el mismo ciudadano comentaba que la playa estaba abandonada; que no había interés por darle conservación y mantenimiento, por eso en los primeros días de la administración, aquí anduvimos, dialogando con comerciantes, con los pescadores y llegar a un entendimiento para darle orden.

También se refirió al desarrollo realizado en una superficie de 3.5 en donde fueron construidas canchas deportivas, tirolesa, estacionamiento, entre otras, para la recreación familiar.

Esto agregó, viene a reforzar para contar con una mejor limpieza; nuestra playa está creciendo aunque no a los pasos y la intención que quisiéramos, porque seguimos con el problema que se arrastra referente a la tenencia de la tierra, y mientras esto no se tenga, no hay certidumbre para la inversión.

López Hernández también habló de dos nuevos proyectos para trabajar el próximo año, entre ellos, el desarrollo en una superficie de una hectárea para estacionamiento de trailas house y atraer a los Winter texans, así como destinar otra hectárea para un parque en donde los visitantes puedan caminar y andar en bicicleta.