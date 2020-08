Si usted ha tenido un mal servicio, un mala atención, del gobierno federal o si

de repente, se descubre que los representantes de la 4T, como en el caso de

San Fernando, calladitos están haciendo buenos negocios, pero solo el

representante del distrito III y sus cuates, esa es la cuarta transformación, lo

mismo pero más barato.

Pero si la cabeza no manda señales claras, entonces, que podemos esperar

los mortales, porque mire, muchas conferencias mañaneras, muchos datos

estadísticos en las tardes con el voz-cero de las desgracias, Hugo

López-Gatell, pero el asunto está más peor, cada día.

Si usted suma los 60 mil difuntos por la inseguridad y los 50 mil por la

pandemia, que no me vengan a decir, que: “estamos requeté bien” ahí

bastaría hacer una pregunta, bien, con respecto ¿a quién? Porque si de

números se trata, hace ya varios meses, que esta 4T, perdió la brújula.

Pero mire, reconocer los errores, no es ningún delito, si esto se hace con

franqueza y honestidad, esa honestidad que tanto presume el presidente

López Obrador; decir que la pandemia ya se domo, es una mentira, decir que

la inseguridad está estable, si eso sí, muy estable, pero en la punta de pico

más violento de los últimos 20 años.

Y si me dicen que no es cierto, un servidor, es parte de los números de esa

inseguridad rampante en las carreteras federales. Con rabia e impotencia,

vemos todos los días, a miles de familias pedir justicia, pero el presidente no

los oye, dice que por la sana distancia, pero en su defensa se niega a usar

cubre-bocas.

Si le reclaman por desaparecidos, los ignora, y en vez de defender, los ataca y

los acusa de ser parte de los conservadores y adversarios políticos, que son

manipulados por los grupos opositores a la 4 transformación; denostar y es

su mejor arma, para evadir la responsabilidad.

Los periodistas no pueden preguntar en las conferencias mañaneras, solo los

que él tiene a modo, si alguien lo cuestiono, lo ataca, lo vuelve atacar y le

dice chayotero, muerde manos, prensa vendida, fifis y demás adjetivos

comunes en su léxico presidencial.

Cuando se le cuestiona de economía, responde con la rifa del avión

presidencial, y no quiere hablar de la terrible situación por la que atraviesa el

país, y si de deuda se trata, el asegura que no contraerá deuda, pero ya pidió

1000 millones de dólares, para el combate a la pandemia del coronavirus.

Ahora resulta, que ya no le quiere hacer caso a los números del PIB (producto

interno Bruto) que esos ya no cuentan, que lo que realmente importa es ser

feliz ¿y se podrá ser feliz sin empleo y sin un ingreso seguro?

También la deuda pública creció, pero el mismo mandatario, afirma que es

por la depreciación y del tipo de cambio, más caro el dólar, mas debemos los

mexicanos. Pero de lo que le pregunte, el presidente responde con ataques.

La última célebre, fue cuando no quiso hablar de nada, que no fuera la rifa

del avión, olvidando los 50 mil muertos por coronavirus, las 60 mil muertes

violentas, el aumento de los feminicidios, el secuestro y la extorsión, el

aumento del desempleo, la recesión que se avecina, y los números reales de

costo y partidas para esta pandemia, que en vez de transparentar, ocultan

tras bambalinas.

Si no puede haber rifa de avión, si los muertos por covid-19, van en aumento,

si ya tenemos el 3 lugar de más muertes en el mundo, si somos uno de los

países con más muertes violentas en el mundo, y el presidente no le gusta

que le pregunten nada.

Para colmo del gobierno, si se quiere construir un aeropuerto, ahí está el

ejército, si se quiere control de aduanas, ahí está el ejército, si se quiere una

policía civil, ahí está el ejército, si se quiere contratar para construir un tramo

del tren maya, ahí está el ejército, y si requiere hacer comprar discrecionales

por la pandemia, ahí está el ejército, y si los abrazos y no balazos, no

resultaron y hay que entrarle a los catorrazos y detener la Marro, ahí está el

ejército. Pero eso no le puede cuestionar al presidente, porque se enoja.

¿Entonces quien le digo, señor presidente?

Al tiempo.

