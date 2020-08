Monterrey, Nuevo León, 27 de Ago. de 2020.- Al solicitar la ayuda del Gobierno federal para atender distintas problemáticas en Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aclaró “no somos pedinches”, pues nos busca más recursos sino cumplir acuerdo “de ir siempre mitad y mitad”.

En conferencia en Apodaca, Nuevo León, el mandatario estatal anunció que entregaría al presidente Andrés Manuel López Obrador un documento en el que expresa las problemáticas y soluciones en la entidad, mismas en la que solicita el respaldo del Gobierno federal, con el que ha logrado tener consensos.

“Le entregaré un documento de peticiones, que no son por recursos adicionales, en NL no somos pedinches, siempre colaboramos y tuvimos un acuerdo. Hemos y ha cumplido. El diálogo nos ha acercado y seguirá acercando. Las diferencias con la federación no son para confrontar sino para una mejor condición para los que gobierno”, aseveró.

Rodríguez Calderón, El Bronco, destacó que entre las acciones en las que ha habido un pacto fue el traslado de los reos de Topo Chico, erigido en 1943, a otros centros penitenciarios debido al cierre de este sitio.

Al abordar sobre su participación con otros gobernadores en la Alianza Federalista, aseguró que el objetivo de ésta ha sido con la intención de ayudar en distintos asuntos.

Manifestó además El Bronco su respaldo al Gobierno federal en la lucha contra la corrupción, pues aseguró que al iniciar su gobierno en Nuevo León también enfrentó dicha situación.

Al respecto, López Obrador explicó que si bien ha habido diferencias entre ambos, también ha habido acuerdos en el beneficio de la población, por lo que se comprometió a continuar con acuerdos en materia de seguridad, para afrontar al Covid-19, así como para atender las afectaciones por Hanna, por ejemplo.

“Puede ser que tengamos diferencias, pero también hay coincidencias, sobre todo con lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Se ha llegado a decir que hemos dejado sin apoyo al gobierno de NL, y no es cierto, ya lo dijo el gobernador, los compromisos los hemos cumplido”, expresó el presidente.