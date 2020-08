Ciudad de México. 13 agosto 2020. Tras la detención de José Antonio Yepez Ortiz, alias El Marro, se ha observado una disminución de homicidios en Guanajuato, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la conferencia matutina ofrecida en Acapulco, señaló que si bien este delito no ha desaparecido, desde hace 15 días el estado ya no está en primer lugar como lo había estado anteriormente.

“En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato; en estos últimos 15 días no está apareciendo como era el primer lugar”

“No quiere decir que se haya resuelto el problema, pero todos los días estamos midiendo lo que está aconteciendo”, dijo.

Lo anterior lo comentó luego de que fue cuestionado sobre un cambio de giro en las actividades delictivas del Cártel Santa Rosa de Lima, el cual, según habría migrado del huachicol al robo de trenes.

“No tenemos reporte de robo a transporte, al contrario, hemos bajado el robo a transporte en todo el país. Hay una comunicación constante con los transportistas y ha disminuido el robo de camiones de carga y de trenes, esa es la información que tenemos”, sostuvo.

El pasado 2 de agosto, El Marro fue aprehendido en una operación en la que participaron mil elementos de las fuerzas federales y estatales. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que el arresto del presunto delincuente se hizo en 15 minutos.

Yépez Ortiz permaneció desde la noche del lunes 3 hasta el viernes 7 en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Puentecillas. Luego fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.