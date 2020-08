A días de que arranque el año electoral en el Partido Revolucionario Institucional el escenario para el proceso del próximo año no les pinta nada bien.

Las estructuras les disminuyeron considerablemente, no han logrado congraciarse con el pueblo y ahora con tantos cuestionamientos de personajes que tuvieron el poder y se sirvieron de él, pues peor.

De hecho es posible que batallen para encontrar candidatos para todos los distritos federales y locales porque ahí difícilmente habrá quienes les apuesten pues no tienen nada que ofrecer.

Con respecto a las alcaldías puede ser que encuentren unos cuantos personajes que estén dispuestos a invertirle en sus campañas pues ahora las prerrogativas del PRI no les alcanzara para mucho y no hay ya muchas personas que les quieran apostar.

En el PRI definitivamente las posiciones más peleadas serán las regidurías, claro, las primeras posiciones.

Pues los valientes que decidan ir por una alcaldía pueden arriesgar mucho y no ganar nada pues aparte de que no hay prerrogativas ni financiadores tampoco tienen ya a todos los operadores pues estos emigraron a otros partidos políticos y del respetable no pueden esperar mucho, los votantes para los tricolores no serán cuantiosos.

En fin, la situación es que es un hecho que en el próximo proceso electoral en el PRI tendrán muchos candidatos a regidores y pocos que quieran apostarle a una alcaldía menos a las diputaciones federales.

Claro que cubrirán todos los espacios pero muchos solo serán candidatos para tener como antecedente el haber aparecido en una boleta electoral.