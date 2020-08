Reza el refrán popular que en boca cerrada no entran moscas, haciendo alusión a que en ocasiones calladitos nos vemos más bonitos, es decir, no hablamos de más o decimos incoherencias.

Por esa razón es importante, cuando no sea necesario, mantener la boca cerrada, más cuando ignoramos el tema y hay peligro de equivocación, bueno, ahora también igual de importante es mantener la boca tapada, sobre todo al salir de casa.

En boca cerrada no entran moscas y en boca tapada no entra el virus, es por eso que hoy es necesario hacer costumbre la utilización del tapabocas.

Urge que todos nos concienticemos ya de la gravedad de la pandemia, que nos cuidemos, atendamos las recomendaciones y por lo menos nos cubramos la boca y nariz con un tapabocas para evita más contagios del COVID-19.

Como dijera una vecina, ya parecemos disco rayado con el mismo tema, pero la verdad es que las cifras de contagiados y decesos a causa del coronavirus son alarmantes y mucha gente sigue sin entender la gravedad del asunto.

No se va en el mismo sentido en la lucha contra el coronavirus, mientras unos atienden las recomendaciones, se quedan en casa si no es necesario salir a la calle, utilizan cubre bocas, gel antibacterial, cuidan de su higiene y de la sana distancia, otros continúan sin hacer caso a ningún protocolo, incluso todavía hay quienes creen que el COVID-19 no existe.

Luego, cuando resultan infectados por no cuidarse y se dan cuenta que las instituciones de salud ya están saturadas culpamos a las autoridades y la verdad es que del avance que ha tenido el COVID-19 de una manera u otra la mayoría de las personas somos culpables, unos por irresponsables y otros por ver y dejar pasar, porque en algunos casos hasta es necesario exigir se sancione a quienes no atienden las recomendaciones pues a veces es la única manera de que entiendan.

Claro es que no se puede pedir mucho de la ciudadanía que no le gusta atender los protocolos si también hay autoridades que no hacen caso y ponen el mal ejemplo, funcionarios federales siguen sin taparse la boca, bueno, muchos sin callarse y continúan hablando sin sentido sobre el COVID-19 en lugar de dar un buen manejo al tema.

En Tamaulipas el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA continua exhortando a la ciudadanía a que no baje la guardia, no relajar las medidas preventivas para protegernos del COVID-19 y detener los contagios.

Igual el Gobierno de Tamaulipas refuerza la campaña para concientizar a la gente de utilizar cubrebocas y, si queremos pronto ver a nuestros seres queridos, asistir a reuniones, recuperarnos económicamente, sumarnos al reto de utilizar cubrebocas es vital, es por el bien de todos.

En la misma línea del Estado va el Alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, él también continua exhortando a la ciudadanía que atiendan los protocolos de salud y así evitar más contagios, igual diariamente se muestran las gráficas del comportamiento del coronavirus, no para alarmar, si para concientizar a la ciudadanía del peligro y la importancia de cuidarse todos para no ser parte de las estadísticas de la pandemia.

“Para este Gobierno Municipal, lo más importante es tu salud; por eso hoy ante la terrible pandemia que vivimos, los Directivos de La Feria anunciaron la suspensión de “EXPOMEX 2020”; por parte nuestra serán suspendidos: “El Grito de Independencia” y el “Desfile Cívico-Militar” de este año; éste presupuesto será destinado para acciones médicas, de salud e infraestructura social que ayuden a las y los ciudadanos. ¡Evitemos más tragedias! #QuedateEnCasa, se lee en la red social de ENRIQUE RIVAS.

Ya el COVID-19 nos dejó sin festejos del día de la Madre, maestro, fiestas patrias y feria, pues la expoferia Tamaulipas tampoco se realizará como cada año a causa del coronavirus, que la pandemia no nos deje sin salud, sin un ser querido o nos quite la posibilidad de tener fiestas navideñas familiares.

Créame que gastar un poco para adquirir o elaborar un cubrebocas cuesta y duele menos que enfermarse o perder un ser querido.

Recordemos que en boca tapada no entra virus.