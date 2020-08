Ciudad de México. 20 agosto 2020. Genevieve se mantiene como huracán de categoría 1, y ya se encuentra a pocos kilómetros de Los Cabos, en Baja California Sur, donde se espera que cause a lo largo de este jueves la mayor devastación.

Aunque según el pronóstico de trayectoria, el centro de la tormenta no tocará tierra en México, sí se desplazará muy cerca de las costas del país, avanzando de forma paralela a la Península de Baja California.

Ante el riesgo del ciclón, que dejó al menos un saldo de seis muertos -cuatro en Oaxaca, y dos en Los Cabos-, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que continúa activa la alerta roja o de peligro máximo para las zonas ubicadas al sur de Baja California Sur. Allí se prevén durante el día lluvias torrenciales, con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

El SMN informó que la trayectoria del ciclón no ha variado, por lo que no hay riesgo de que toque tierra. Sin embargo, aunque no se adentrará en el territorio mexicano, se prevé que este jueves 20 de agosto sus extensas bandas nubosas generen lluvias intensas en Baja California Sur (con acumulaciones de 75 a 150 milímetros), muy fuertes en Sinaloa y Nayarit (de 50 a 75 mm); así como fuertes en Sonora y Jalisco (de 25 a 50 mm).

A pesar de que Genevieve se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson el miércoles, las autoridades recordaron que aún se trata de un fenómeno muy poderoso que dejará condiciones meteorológicas extremas.

En Baja California Sur se espera que las olas lleguen a los 10 metros de altura, mientras que las rachas de viento podrían rebasar los 100 km/h en la parte occidental de la entidad. En Sinaloa, Nayarit, Jalisco y el Mar de Cortés, el oleaje podría elevarse hasta los cuatro metros, y las ráfagas superarían los 50 km/h.

Se espera que en las próximas horas, el ciclón avance de forma paralela a la península, acercándose cada vez más al sur-suroeste de Santa Fe, (BCS).

Debido a su aproximación al estado de Baja California Sur, el SMN aumentó los niveles de alerta y emitió los siguientes avisos:

– Zona de prevención por efectos de huracán: desde Los Barriles hasta Todos Santos (BCS).

– Zona de prevención por efectos de tormenta tropical: desde Todos Santos hasta Cabo San Lázaro.

– Zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical: desde Los Barriles hasta La Paz.

En estos momentos, el huracán genera lluvias intensas en Baja California Sur, y muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco.