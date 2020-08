“La piedra filosofal buscada en vano por los alquimistas, es al fin hallada por los

tramposos. La piedra filosofal es el dinero ajeno” Manuel Tamayo y Baus.

LO CLARO. Inicia un nuevo y distinto ciclo escolar (distinto por lo sui géneris

de la pandemia).

La Universidad Autónoma de Tamaulipas en voz de su máxima autoridad da la

bienvenida a nuevos y reinscritos alumnos, con la premisa de hacer de la

educación profesional, tema de excelencia y preparación para el entorno

económico que les reclama.

Los docentes potenciaron sus capacidades ahora en la nueva normalidad,

donde la educación mixta (presencial y no) es la tendencia educativa.

La tecnología será la herramienta fundamental ante el COVID-19.

LO OSCURO. Víctor Lustig –con el nombre de nacimiento Robert Miller- tiene

su origen en Austria-Hungría.

Viene a colación su nombre, por ser reconocido quizá como el ‘pillo más audaz

de todos los tiempos’, incluso por encima del norteamericano George C.

Parker; quien afirmaba a los incautos ser dueño del puente de Brooklyn y de la

Estatua de la libertad.

Víctor literalmente vendió en dos ocasiones la Torre Eiffel de Paris y posterior,

embaucó al mismísimo Al Capone con 50 mil dólares donde la estafa financiera

le obsequió tremendos réditos al timador. A la postre se hizo del gran aprecio

del famoso gánster “Scarface”.

Hoy (2020) Steve Bannon está a unos pasos de la chirola (en Argentina, se

dice así a una moneda de muy poco valor y en México, se llama a la cárcel).

Bannon es un estratega político, ejecutivo de medios y uno de los principales

recaudadores financieros para la campaña donde ganó la presidencia Donald

Trump. Muy cercano a éste.

Sin embargo Bannon se despachó con la cuchara grande. Fundó y dirigió una

asociación civil con fines de ‘apoyo social’. Con la intención de construir el

muro divisorio entre México y EE.UU.

Su fundación (We the People Build the Wall – Nosotros, la gente, construimos

el muro) recaudó y gastaron más de 25 millones de dólares defraudados a los

aportadores norteamericanos.

Hoy se encuentra frente a las autoridades por estafa. Y con la misma regla con

que miden también en México a Lozoya, Bannon tiene la inigualable

oportunidad de obtener misericordia de la justicia dando información que

descubra a otros como él.

En México, la cloaca se encuentra abierta y Lozoya expele pudrición mediática.

Sea o no cierto la cantidad de trampas y trafiques que pululan en redes

sociales donde implican a todos los colores partidistas, todos los parientes de

políticos y más gente del ámbito gubernamental de ayer, hoy y mañana, los

resultados de buscar enriquecerse con dineros del pueblo no tendrían un final

feliz.

A Bannon le serán obsequiados 9 años de prisión por sus fechorías a partir de

la construcción fraudulenta del muro de la discordia.

‘El Conde’ Víctor Lustig (el rey de los estafadores) murió en la prisión de

Alcatraz, detenido por falsificación de billetes.

Habremos de mantenernos expectantes al resultado de las pesquisas en torno

a Lozoya y sus declaraciones.

Como virus se propalan muchos nombres de timadores más que gracias a los

buenos samaritanos que distraen la atención respecto de la figura de

Odebretch, nos abren los ojos a los mexicanos para ver que hay mucho más

por saber.

Y que en México, en Estados Unidos y en el mundo, los timadores seguirán

existiendo y la cárcel para ellos… también.

COLOFÓN: Gracias al COVID, tenemos en la figura del ex senador Romero

Deschamps ex dirigente del sindicato de PEMEX, a otro émulo de la historia de

Sarita, la hija de José José. Nomás se le pase ‘el mal’ al ex senador y

volvemos con él…

alejandrodeanda@hotmail.com

@deandaalejandro