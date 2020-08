Llegaron a un acuerdo el Gobierno con las principales televisoras del país y el ciclo escolar dará inicio por televisión abierta, se modificara la programación para darle paso a la educación en 4 canales de televisión.

El arranque puede ser complicado pero no hay otra manera para que los estudiantes inicien el ciclo escolar y no se propague más el COVID-19, es por salud y educación.

Además puede ser que la medida tenga más éxito que las clases en línea pues muchos niños no tienen computadora o internet pero en casi la totalidad de los hogares hay cuando menos una televisión.

Cierto es que no en todo el territorio nacional hay señal de televisión pero hasta en las comunidades más apartadas donde no se tiene energía eléctrica escuchan radio, por lo que las cases del ciclo escolar que está por iniciar también serán a través de ese medio de comunicación.

Que dé inicio el ciclo escolar aunque no sea presencial es bueno para que los estudiantes continúen con su educación, cierto es que las clases a distancia tiene muchas limitantes, no son de lo mejor, pero es la única opción, para con todo y pandemia, las nuevas generaciones no se queden al margen educativo.

ESTEBAN MOCTEZUMA Secretario de Educación en México y el Director Nacional de RTC RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA fueron los orquestadores del plan para salvar el ciclo escolar con las clases a través de la televisión, de cómo será la evaluación en cada una de las asignaturas escolares ya será otro cantar.

Pero el modelo educativo único implementado en México puede ser replicado en otros países.

Y quien se anota un buen punto es GONZALEZ VALDERRAMA pues también mucho tuvo que ver en la negociación con las televisoras y eso le servirá para alinearse en primer lugar en la puja por la candidatura al gobierno de Tamaulipas por MORENA.

Por cierto GONZALEZ VALDERRAMA esta realizado en tierras cuerudas foros denominados “dialogando por Tamaulipas” en ellos se abordan temas importantes para el Estado, su estado y desarrollo, con panelistas conocedores de los puntos a tratar.

Claro es que aún falta tiempo para las definiciones pero todo indica que con sus dialogo por Tamaulipas, el puntazo que se anotó con el acuerdo con las televisoras y la estrategia para que el ciclo escolar de inicio con clases a través de radio y televisión RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA comienza a planchar su candidatura al Gobierno de Tamaulipas.

Quien también se anda anotando puntos en Ciudad Madero es el Alcalde ADRIAN OSEGUERA, su trabajo al frente de la comuna le ubica como el mejor activo de MORENA en Tamaulipas por lo que no tendrá problema alguno para ir por la reelección.

De hecho OSEGUERA sigue siendo, de acuerdo a encuestas nacionales, el mejor alcalde de MORENA en todo el país, 8 de cada 10 ciudadanos de Ciudad Madero avalan el trabajo del Alcalde, y si está bien evaluado por algo será.

En fin, la situación es que de todos los morenos que desean aparecer en la boleta electoral en el 2022 en el cuadro de Gobernador, el único que se ve avanza es RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, por lo pronto ya se anotó un gran punto con el Presidente, que a final de cuentas es quien dará el vistos bueno.

Reiteramos, aún falta tiempo y en política todo puede suceder, pero tendrían los otros aspirantes ejecutar una acción como la realizada o mejor que GONZALEZ VALDERRAMA para quitarlo del camino y la verdad no se ve quien pueda hacerlo, por lo tanto el punto a favor con delantera por la candidatura al Gobierno de Tamaulipas la lleva el Director Nacional de RTC.

Mientras que ADRIAN OSEGUERA está en la misma línea, por la manera como se ha conducido, demostrando que tiene oficio político, sin pelear con nadie y cumpliendo con su encomienda toda indica que tiene asegurado el aparecer en la boleta electoral el próximo año y estar listo para lo que se ofrezca en el 2022.