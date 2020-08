Con la sabiduría que sólo un hombre iluminado como Buda puede tener, afirma: “El secreto de la salud

mental y corporal está en no lamentarse por el pasado, preocuparse por el futuro, ni adelantarse a los

problemas, sino vivir sabiamente el ahora.”

La clave de tu vida es que aprendas a vivir el milagro de la vida: el HOY; el ayer quedó atrás, el mañana todavía

no llega, lo único que tienes es el HOY, vívelo, cuídate, disfrútalo con la intensidad que un niño disfruta de la

vida, recuerda que la mejor noticia que el universo te da es el nuevo amanecer.

Dice Chanakya Pandita –viejo sabio indio: “Ni con millones de monedas de oro se puede recobrar un sólo

instante de la vida. Qué mayor pérdida, entonces, que la del tiempo gastado infructuosamente”.

Y el tiempo perdido estúpidamente es aquel que dilapidamos en el odio, la animadversión, el rencor, la antipatía,

el resentimiento, la tirria, la crítica destructiva, que a lo único que nos conduce es a la perdida de la armonía y al

desequilibrio de las energías que la vida nos provee.

Estudios realizados en el prestigiado hospital norteamericano John Hopkins aseguran: “El cáncer es una

enfermedad de la mente, cuerpo y espíritu. Un espíritu positivo ayuda al enfermo de cáncer a sobrevivir. La ira,

el rencor y el resentimiento, ponen al cuerpo en un ambiente ácido y de tensión (las células cancerígenas

prosperan en ambientes ácidos). Aprende a tener un espíritu de amor, gratitud y perdón. Aprende a relajarte y a

disfrutar la vida.”

Ahora es una institución científica la que dice como las emociones impactan positiva o negativamente en el

organismo, la que dice el poder que el perdón tiene en nuestra vida. ¿Por qué no habremos de perdonar? si en la

oración que de niños nos inculcaron decimos: “…perdona nuestras ofensas, así como también nosotros

perdonamos a quienes nos ofenden…”

Refugiarte en el poder del perdón es vida, es aliento divino, es una acción que beneficia tanto al que lo da como

al que lo recibe, cuando vas por el camino del perdón eres capaz de liberar toda la carga negativa emocional que

lacera, que daña, que afecta, que impacta negativamente en tu vida e inicias la construcción del más maravilloso

espacio de florecimiento y sanación espiritual.

En la vida no hay casualidades, así que no es eventual que escriba para ti este artículo sobre el perdón y tú

amablemente lo estés leyendo, no pases por alto el conflicto emocional que te genera la innecesaria y pesada

carga de la ausencia de perdón, es tiempo ya de que te des permiso de crecer y de volar liberándote a través del

perdón, del lastre de las cargas emocionales negativas del pasado.

Entiende el poder que el perdón tiene a tu disposición, hazlo tuyo, te cambiará la percepción de tu vida, debido a

que es una fuerza emocional –que sólo tú puedes utilizar– capaz de multiplicar a la “N” potencia tus fortalezas.

Eres parte del milagro de la vida y Dios no financia fracasos, por ello tiene un plan maravilloso para ti, y ese es

que a través de la oración evoluciones espiritualmente, hagas tuyo el poder del perdón, para que pleno de una paz interna te conduzca a multiplicar los dones que el universo tiene especialmente para ti.

A propósito del perdón hay una “Oración de un político a su Señor” de ese inigualable filósofo de Banderilla,

Veracruz, mi querido amigo Don Jorge Saldaña, que parafraseándose dice:

“Oh, buen Señor perdona a tu siervo si es muy pendejo, pero:

a la hora de tu nominación… ¡Háblame!

la solicitud de mi chamba… ¡Escúchala!

entre tus íntimos amigos… ¡Cuéntame!

cuando pases junto a mí… ¡Salúdame!

con una modesta comisión… ¡Distíngueme!

delante de los periodistas… ¡Abrázame!

dentro del presupuesto… ¡Inclúyeme!

dentro de la burocracia… ¡Escóndeme!

si tienes que renunciar… ¡Olvídame!

al gabinete… ¡Preséntame!

y mándame ir a ti,

con los demás hombres te complazca, te alabe y trabaje por los sexenios de los sexenios.

Amén.”

