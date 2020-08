Cd. De México, 04 de Agosto del 2020.- El término «rock and roll» era en su origen un término náutico, que ha sido usado por los marineros durante siglos. Se refiere al «rock» (movimiento hacia atrás y delante) y «roll» (movimiento hacia los laterales) de un barco. La expresión puede encontrarse en la literatura inglesa remontándose al siglo XVII, siempre referida a botes y barcos.

El término se coló en la música espiritual negra en el siglo XIX, pero con un significado religioso, y fue grabado por primera vez en soporte fonográfico en 1916, en una grabación de gospel en el sello Little Wonder llamado The Camp Meeting Jubilee.

Antes de 1947, la única gente que solía hablar de «rocking» eran los cantantes negros de gospel. «Rocking» era un término usado por los afroamericanos para denominar la «posesión» que experimentaban en determinados eventos religiosos, y el término también hacía referencia al poderoso ritmo que se hallaba en la música que acompañaba dicha experiencia religiosa.

Pero esta música «rocking» era nueva y revolucionaria, por lo que necesitaba un nuevo nombre, así que los disc jockeys, liderados por uno de Cleveland llamado Alan Freed, comenzaron a llamarlo «rock and roll». Esto sucedió en 1951 y muchos DJ’s usaron ese término, que también era utilizado para comercializar la música a una audiencia más amplia.

Un significado doble e irónico surgió en 1947 gracias a la canción Good Rocking Tonight del cantante de blues Roy Brown en la cual la palabra «rocking» era aparentemente acerca de bailar pero de hecho se trataba de una alusión sutilmente velada al sexo.