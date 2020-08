España, 03 de Agosto 2020. Puma dio a conocer el nuevo uniforme de visitante de los equipos varonil, femenil y juveniles del Manchester City para la temporada 2020-21.

Taking the City with us 🏙

Our new @pumafootball 2020/21 away kit.

🔵 #ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG

— Manchester City (@ManCity) August 3, 2020