Desde el inicio me causó extrañeza la facilidad con la que Francisco

García Cabeza de Vaca evadía una y otra vez, el tema de su famosa

ficha dactiloscópica en McAllen, nunca en toda su carrera política ha

dado a conocer su punto de vista al respecto, ni siquiera para

justificarlo como un error de Juventud, una travesura juvenil o

cualquier otra justificación.

Desde que el Periodista Hugo Ramos la encontró y la publicó en

Multicosas allá en Reynosa causó revuelo, pues nadie sabía de ese

hecho que violentó la ley texana y que le acarreó al periodista una

persecución que culminó con el incendio de su camioneta, por

supuestamente un corto circuito a las afueras de sus instalaciones.

Esa foto que hoy circula profusamente en Internet, mejorada gracias a

los adelantos tecnológicos ahora a todo color, en realidad era en

blanco y negro, y mostraba al joven delincuente apaciblemente ante la

cámara de la policía.

No se ve en su rostro el más mínimo arrepentimiento, producto tal vez

de su corta edad, 18 o 19 años, seguramente pensaba que la

vergüenza no existía o que tan solo era un momento para el

anecdotario de su existencia.

De los 4 jóvenes que participaron en la travesura de romper el cristal

de un auto para sacar unas armas, 2 de ellos ya fallecieron en

circunstancias trágicas y el otro está desaparecido desde hace

muchos años, así que no hay testigos vivos que nos expliquen las

razones que los motivaron para delinquir, salvo uno que hoy gobierna

Tamaulipas, pero que se ha negado sistemáticamente a ofrecer su

versión de los hechos.

Para él, esta etapa de su existencia no existe, no existió ni va a existir

en el futuro, un futuro que hoy se ve borrascoso, ante la mención de

que sí, que es verdad, que aparece en los videos que ha

proporcionado Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República.

Al aparecer la primera grabación en audio de una llamada entre dos

Senadores, contemporáneos del hoy gobernador, quienes a su vez

hoy también gobiernan Baja California Sur y Querétaro, hace mucho

más factible que la cereza del pastel sea el video que todavía guardan

en buen recaudo, ya que la cuarta transformación gusta de todo darlo

en capítulos.

Esto debe tener mucho muy preocupado al indiciado, pues su nombre

ya aparece en la investigación y solo falta verlo, escucharlo y

confirmarlo, para saber que esto es una bofetada a la democracia,

pues las filtraciones hablan de que la negociación por las Reformas

Constitucionales incluyó la voluntad popular.

Así que imaginemos lo que sienten los habitantes de esos dos

estados, Querétaro y Baja California Sur, al enterarse de la llamada

telefónica, donde Micheal Kors, (supuestamente, Osorio Chong) les

ofrecía dinero para sus campañas respectivas en pos de la

candidatura de sus estados.

La evidencia clara de lo que hablan, no deja la menor duda del tema

que tratan, la mención con sobrenombre del Secretario de

Gobernación de entonces, anticipa que serán llamados a declarar

pata dilucidar el origen del dinero que les dio la posibilidad de comprar

su gubernatura.

Desde el inicio de este gobierno estatal me he referido a “El

gobernador de Ustedes” pues en mi mente nunca ha cabido que

alguien con esos antecedentes me pueda representar a mí, pero lo he

hecho con mayúsculas el Ustedes, pues merecen todo mi respeto

quienes si votaron por el PAN en aquel entonces.

Hoy ante las evidencias descritas, a mí me queda más que claro que

fue el aparato de estado quien sentó en esa silla al señor, no fue pues

la voluntad popular expresada en las urnas la que lo llevó al poder,

sino la negociación, el contubernio y la corrupción al más alto nivel.

Desde un principio lo dije cuando apareció su nombre como aspirante,

que había en Tamaulipas auténticos panistas sin mancha que podrían

llevar al triunfo al PAN, que no había necesidad de incluir en la boleta

a alguien con el pasado cuestionado, hasta me atreví a sugerir

nombres, Arturo Elizondo y Ramón Sampayo por ejemplo.

Tengo un claro dilema, ahora que sé la verdad, ya no le puedo llamar

“El gobernador de Ustedes”, pues solo puede ser el gobernador de

Peña Nieto, el gobernador de Chong, el gobernador de Anaya y para

evitar suspicacias, mejor lo definiré como ¿EL GOBERNADOR DE

QUIEN?

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com