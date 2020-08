Anunció el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, en la mañanera del jueves, que dentro de 15 días estará en Tamaulipas, se puede pensar que viene para visitar las zonas afectadas por el huracán Hanna y para acelerar la entrega de los apoyos del FONDEN, pero realmente, ¿a qué viene?

El Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA acudió inmediatamente para ayudar a los damnificados y visitar las zonas siniestradas, luego de constatar las afectaciones envió solicitud a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que se apoye con el FONDEN a varios municipios de Tamaulipas que resultaron seriamente afectados con el paso del huracán, hubo resultados, el miércoles 29 de julio se emitió declaratoria de emergencia para que en Reynosa, Valle Hermoso y Díaz Ordaz activen los recursos del Fondo Para la Atención de Emergencias y así apoyar a las familias que perdieron su patrimonio además de que se restauren vías de comunicación y alcance hasta para rehabilitar instituciones de salud y educación, ahora ya nadamás falta que las autoridades federales se apliquen y cumplan.

Fue hasta luego de la declaratoria que ANDRES MANUEL anunció su visita a Tamaulipas, pero, insistimos ¿a qué viene realmente el presidente si ya para esos días debería estar entregado todo el apoyo, o pretenden retrasarlo para que se luzca?

Ojalá que no se retrasen los apoyos y no venga a lucrar políticamente con la necesidad de los afectados, sería muy ruin que se aprovechara del desastre para hacerse notar.

Claro que urgen los apoyos, lleguen como lleguen, los entregue quien los entregue es lo de menos, lo importante es que se atienda la emergencia como lo que es, una emergencia, rápido, que los damnificados tengan ayuda lo más pronto posible, no se les deje en el abandono, y no, no es aceptable que aprovechen la desgracia para lucrar políticamente.

No hay duda que ANDRES MANUEL está dispuesto a recorrer territorio para hacerse presente, sobre todo en los Estados de oposición pues sabe que la elección próxima es de vital importancia para su administración, tiene claro lo que significa si pierde la mayoría en la cámara de diputados, de ahí que no se duda que aproveche hasta las desgracias de la gente para hacerse presente, pero, insistimos, no se vale que se juegue con la necesidad.

En la mañanera el Presidente dijo que en Tamaulipas no se tenían afectaciones serias por el huracán, entonces ¿a qué viene?, obviamente a hacer lo único que sabe, política electorera, y lo hace previo al arranque del año electoral en el Estado.

Hablando del Presidente, la verdad ya no se entiende a que juega, justo cuando la ciudad de México registra el mayor número de contagios y decesos por el COVID-19, ANDRES MANUEL anuncia que si se tendrá desfile, fiesta patria, claro que es importante recordar nuestros héroes y que las tradiciones no mueran, pero para todo hay tiempos y espacios, hoy lo más importante es cuidar la salud, proteger la vida de los mexicanos, por lo tanto no es bueno que se arriesgue a la gente.

Porque sin duda alguna la realización del grito y desfile aumentará exponencialmente los contagios de COVID-19 y lamentablemente se tendrán más defunciones, de por si los hospitales ya no se dan abasto y México llego al deshonroso tercer lugar internacional por el número de contagiados.

Con la realización del grito y desfile ahí le encargo para octubre como estaremos, invadidos de COVID-19, en un chico rato y alcancemos el primer lugar, pues desde los ensayos se tendrá concentración de gente y puede ser que estén presentes contagiados asintomáticos o muchos que aún no presentan síntomas, cosa peor, es posible que lleguen hasta inconscientes que a pesar de saber que tienen coronavirus quieran asistir.

¿Cuál será la intención de LOPEZ OBRADOR?, ¿acaso querrá que buena parte de los habitantes de la Ciudad de México enfermen o mueran?, pareciera que sí, de otra manera no se entiende su empeño en que se realice el desfile militar donde ahora, con la nueva modalidad, también van representantes de todas las entidades federativas, la verdad con tantos absurdos ya no se sabe que pensar del presidente.

En fin, la situación es que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR visitará Tamaulipas, acá en tierras cuerudas propios y extraños se preguntan a qué viene.

También ANDRES MANUEL anuncio que habrá Grito de Independencia y desfile con todo y que en nuestro país la crisis de salud se agudiza, que el número de contagios y deseos a causa del COVID-19 ubica a México en el deshonroso tercer lugar mundial.

