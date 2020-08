CONDOLENCIA.- Antes de iniciar esta columna, quiero enviar mi más sincero pésame y un abrazo solidario a la familia TORRES RODRÍGUEZ, por el fallecimiento de mi estimado tío, Lic. CÉSAR TORRES ZÚÑIGA. Elevo una oración por el eterno descanso de su alma…

Vimos nacer un histórico ciclo escolar; el 24 de agosto inició en su modalidad virtual. Antes de ello, la eterna “extorsión” de algunos directores y directoras se hizo presente con la clásica exigencia de la cuota o moche escolar disfrazada de “cooperación voluntaria”.

En algunos planteles educativos, principalmente de secundaria, a lo largo y ancho del estado, se evidenció la voracidad de sus directores y directoras, en complicidad con el presidente(a) de la Mesa Directiva de Padres de Familia.

En medio de una crisis sanitaria y también de una crisis económica por la pérdida de miles de empleos, nuevamente la educación pública se condicionó a la suculenta cuota escolar sin el menor rubor ni el más mínimo recato.

Cabe reconocer que no todos los directores actuaron de esa forma voraz y sí atendieron el llamado del secretario de Educación de Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, y de la subsecretaria MAGDALENA MORENO ORTIZ, de no cobrar cuota si no habría educación presencial.

Vale decir que en algunos planteles regresaron parte de la cuota del ciclo anterior, en otros se redujo el cobro de la “cooperación voluntaria” y en algunos más no tocaron el tema económico; lamentablemente fueron pocos.

Los que sí condicionaron la entrega de libros o la inscripción a cambio del pago de cuotas, evidenciaron todavía más que parte de la cooperación voluntaria la emplean para satisfacer necesidades personales; al menos eso se maneja como secreto a voces.

Nadie les cree el argumento de que toda la cuota escolar la usan para el mantenimiento de sus planteles, en estos tiempos donde la educación es virtual, ya que cuando había clases presenciales la infraestructura no recibía ni una “manita de gato”.

Esos jefes de plantel están dando el equívoco mensaje de que la educación pública es un negocio y también que pueden jinetear la cooperación voluntaria sin que autoridad alguna les diga algo. En palabras más claras que se pueden robar la lana, pues no hay castigo.

Aquellos directores y directoras que se salieron con la suya y lograron sangrar los bolsillos de los padres de familia bajo la amenaza de no inscribir a sus hijos, también dieron a la sociedad el mensaje de que “doblaron” con toda impunidad a la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Con un cinismo insultante se acabaron los remanentes de las cuotas escolares del ciclo pasado, cuando las clases presenciales finalizaron el 17 de marzo; ahora tienen las cuotas del presente ciclo, cuando las clases son virtuales, y sin rendir cuentas a nadie.

El jineteo de las cuotas escolares es corrupción pura y esa corrupción es una puerca práctica que los directores y directoras de los planteles van enseñando al alumnado.

Ya es tiempo que se legisle para que se audite el manejo de la mal llamada cooperación voluntaria pues está demostrado que es el formidable y jugoso negocio de los directores (y directoras) chapuceros… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Muy enojados están los “dueños” del Partido Verde Ecologista de México, pues se les cayó el negocio que significaría esa parcela donde se daría el jugoso negocio de la compra de medicamentos, anunciada por el Presidente de la República… El negocio ya lo tenía en sus manos DAVID LEÓN, se lo entregó el mismísimo presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero en el pecado de grabar videos llevó la penitencia, ya que tras el escándalo de la “película” donde se entregan bolsas de dinero a PÍO LÓPEZ OBRADOR, el tremendo DAVID se fue a la “banca” y sus “padrinos” en el Partido Verde ya no pueden hacer “ni pío” … ¡Qué-o-g-t!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.– Por extraño que parezca, desde algunas “aldeas” del Movimiento de Regeneración Nacional, están muy interesados en que los video-escándalos donde aparece el hermano del “Jefe de la tribu”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no se diluyan en el tiempo… Esos dos videos y otros más que saldrán a la luz “llegando el momento”, servirán para que quienes hoy son los “favoritos” de la Cuarta Transformación se tropiecen de cara al 2021 y ¡2024!… No todos en Morena están con el Presidente y hay algunos que tienen planes contrarios al Jefe… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Al Coordinador de delegaciones federales aquí en la entidad, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, le causó mucha “ternurita” eso de que el Congreso local lo quiera “llamar a cuentas” … Cuentan que cuentan que en una oficina ubicada por “La Loma” aquí en la Capital tamaulipeca, una que está muy cerca de un supermercado, todavía el jueves por la tarde se escuchaban los ecos de las carcajadas… ¡Qué bárbaros!

++CUENTAN QUE… El diputado local del Partido Acción Nacional, ARTURO SOTO ALEMÁN, echó a caminar un plan con la intención de posicionar su imagen dentro de los capitalinos… Cuentan que cuentan que, aunque en público niegue su interés por la candidatura a la Alcaldía de Victoria, por debajo de la mesa está operando para conseguirla a base de encuestas a modo… ¿Será…?

++CUENTAN QUE… En Altamira no está nada definido al interior del Partido Acción Nacional, de manera que quienes aseguran que ya tienen la candidatura a la Alcaldía en la bolsa, están presumiendo de lo que adolece…. Cuentan que cuentan que las cosas en el Puerto Industrial se pueden poner color de hormiga (pero hormiga azul) e incluso se podría dar fuga de cuadros y hasta financiamiento hacia la “zona guinda” … También cuentan que si a JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS no le dan el “cariñito” que él cree merecer, las cosas se podrían complicar en ese municipio para Acción Nacional, ¿y las cuentas públicas Apá…? ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El dirigente de la Sección 51, del Sindicato de Salud, ADOLFO SIERRA MEDINA, ya debería buscar otros métodos de presión en contra de la secretaria del ramo, GLORIA MOLINA GAMBOA… Cuentan que cuentan que SIERRA MEDINA está equivocando el método, pues ya no se viven aquellos tiempos en donde con amagos o paros se conseguía que los funcionarios de Salud “entraran en razón” … La realidad de hoy es que no hay nada para repartir, no hay canicas para jugar; por más presión que haga SIERRA, no se puede ordeñar a una piedra, así de simple… ¡Otro nivel Maribel!

