La 4T fue “encuerada”/

y por uno de los suyos;/

Toledo y sus murmullos/

la dejaron mal parada…

BOA o conservadores/

esta vez no criticaron;/

a Toledo desnudaron/

y éste confirmó rumores…

Hay pruebas claras en México para demostrar que la Cuarta

Transformación no necesita ser atacada por conservadores, fifís,

“mafia del poder” o la BOA; con sus propios colaboradores tiene para

seguir trastabillando.

Al momento de desarrollar la presente colaboración, que

amablemente lee y que cordialmente la publican en este prestigiado

medio de comunicación, no había ningún cambio en la Secretaría del

Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El titular de esa área es VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR,

quien como dato anecdotario es “adorador” de NICOLÁS MADURO,

el presidente de Venezuela, a quien ha defendido fervientemente a

través de sus redes sociales.

El señor llegó al cargo “gracias” a que su antecesora, JOSEFA

GONZÁLEZ BLANCO, fue obligada a renunciar tras el escándalo por

demorar un vuelo comercial. Esto demuestra, de entrada, que

TOLEDO no forma parte del “cuadro chico” del Presidente.

Los duros comentarios del también investigador de agricultura, que

se dieron a conocer la tarde del miércoles cinco de agosto, se

vertieron en una reunión interna de la Secretaría. Es decir que alguien

tenía mucho interés en “quemarlo” y lo logró.

Repito. Hasta el momento de realizar la colaboración, nadie en la

Secretaría del Medio Ambiente o del Gobierno federal, había

rechazado el contenido o lo había catalogado como “fake news” y

TOLEDO MANZUR seguía siendo el Secretario.

Llama la atención dos cosas: (1) La lentitud con que respondió el

presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a los

comentarios de TOLEDO, hizo parecer que la metralla verbal lo dejó

“mal herido” y…

(2) Que no se le haya exigido la renuncia en automático, apenas

circularon sus comentarios, al ventilar ideas que se contraponen con

las de un Gobierno en donde TOLEDO cobrando puntual quincena.

A estas alturas no importa el motivo que detonó la rabia de TOLEDO,

que obligó a fijar una postura sobre lo que piensa de la Cuarta

Transformación y del Presidente mismo.

Lo que importa es que sus comentarios son brutalmente

devastadores para el “proyecto de nación” que día a día ha venido

pregonando el presidente LÓPEZ OBRADOR desde la mañanera.

Unas cuantas líneas de TOLEDO desnudan a la Cuarta

Transformación a través de una sanguinaria golpiza verbal, cuando

menciona que “…La 4T no existe, pues no tiene un conjunto claro y

acabado de objetivos…”.

Lo más grave es cuando el Secretario sentencia: “…Este gobierno de

la 4T, está lleno de contradicciones y se expresan en luchas de poder

al interior del Gabinete…”; que nadie olvide que TOLEDO es parte

del Gabinete.

Ya sea que TOLEDO fuera víctima de una vendetta o victimario de

sus compañeros de Gabinete, no se puede ocultar la verdad y es que

la 4T ha sido muy contradictoria y de ello todos los mexicanos nos

hemos dado cuenta… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Muy grosero se escuchó VÍCTOR

MANUEL TOLEDO MANZUR (quién sabe si todavía Secretario o ex

en Medio Ambiente) al decir que el presidente de México, ANDRÉS

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es rehén de la voluntad del jefe de la

Oficina de la Presidencia, ALFONSO ROMO, pero más delicado y

lamentable sería si esta versión se confirmara… Qué pensará la

señora BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜELLER de que no es ella sino

ROMO, quien le habla al oído al Presidente… ¡Ah canijo!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Que los proyectos políticos

que había perfilado el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ

tendrían que esperar “mejores vientos” pues al menos los que hoy

están soplando no son nada favorables, sobre todo porque se navega

en turbulentas y traicioneras aguas… Los proyectos de EGIDIO

daban “padrinazgo” a varios actores políticos del Partido

Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y del Movimiento de

Regeneración Nacional; pero ahora las cosas no están “claras”, de

manera que bien valdría la pena esperar una o dos elecciones para

que no salgan quedamos o perfilados a la cárcel… Varios que ya se

creían candidatos, les cambió muy feo el rostro y se les borró la

sonrisa… Son rumores, rumores, rumores…

~~RIVAS METE HOMBRO A ESTUDIANTES.- El presidente

municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, presentó

los libros de apoyo gratuito, que forman parte de un programa que

busca auxiliar la economía familiar para evitar la erogación de casi

mil pesos y que su Gobierno entregará a partir del próximo lunes diez

de agosto a los jefes de planteles educativos de primaria y

secundaria, para que los hagan llegar al alumnado. Pero no sólo el

estudiantado será apoyado, pues los maestros del nivel Primaria

también recibirán un maletín con material didáctico y una memoria

USB… La inversión para las acciones mencionadas, destaca el

alcalde RIVAS, es de 12 millones 821 mil 140 pesos.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Nadie debe decirse sorprendido… las

candidaturas a diputados federales, locales y las más importantes

alcaldías tamaulipecas del Movimiento de Regeneración Nacional,

serán “palomeadas” en Palacio Nacional… Sólo hay una línea directa

entre Tamaulipas y Ciudad de México, esa línea sigue intacta a pesar

del “fuego amigo” y del no tan amigo… La disciplina, la lealtad y sobre

todo la discreción es lo que más valoran en Palacio Nacional… Las

siglas JRGL van a empezar a sonar más fuerte con el paso del

tiempo… Saque conclusiones… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Quien se la pasa riendo cada que la alcaldesa

de Altamira, ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ, recibe fuerte metralla

mediática, es el ex diputado local del PAN, CIRO HERNÁNDEZ

ARTEAGA… Aunque a últimas fechas el ex diputado se ha alejado

por la pandemia de los reflectores, no por eso ha bajado sus

intenciones de “cobrar factura” a quien, según él, lo traicionó… ¡Ay

ojón!

++CUENTAN QUE… La Auditoría Superior del Estado, a cargo de

JORGE ESPINO ASCANIO, revisará con lupa la cuenta pública del

alcalde de Güémez, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, no tanto

porque sea del Movimiento de Regeneración Nacional, sino porque

se olvidó de una “ayudita azul” que recibió en 2018 y anduvo de

“nachas prontas” financiando a ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN

para intentar “tumbar” la autorización para que Gobierno de

Tamaulipas pudiera solicitar un préstamo por cuatro mil 600 millones

de pesos… La salida de los dineros güemenses hoy se revisa con

cuidado… ¡Chúpale pichón!

++CUENTAN QUE… El ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ (y

familia), a la muerte de su hermano RODOLFO, se le presentaron

dos caminos: (1) Ser gobernador de Tamaulipas y olvidarse de todo,

entrándole sin pudor al suculento negocio de la política para hacerse

brutalmente millonario o… (2) Llorar a su “pequeño hermano” en la

intimidad de su hogar y demandar justicia para su memoria al “tener

el alma rota”… Creo que todos los tamaulipecos sabemos cuál

decisión tomó… ¡Qué-o-g-t!

Hasta el lunes…

