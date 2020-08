Ciudad de México (26 de agosto de 2020).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga a Luis Videgaray, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mañanera de este día desde Torreón, Coahuila.

No, es la denuncia que presentó el señor Lozoya y no he hecho ninguna solicitud al ejecutivo, en este caso, a la oficina de investigación financiera. No tengo yo información que hayan solicitado pruebas sobre manejo de dinero que es lo que ve la Unidad de Inteligencia Financiera”, señaló.

El jefe del Ejecutivo reiteró que “no existe… creo que es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo, esperemos eso sí que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita y sí, pero si es un proceso que amerita tiempo y seguir todo el procedimiento de conformidad con la ley”.

Señaló que el asunto le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR). “Ellos están haciendo la investigación, están llevando a cabo todo el proceso que exige la ley, seguramente los implicados que son como 70 personas van a ser llamados a declarar”.

Hizo referencia a que se “tiene que probar lo que se denuncia. No se puede culpar a nadie sin pruebas. En su momento en su momento la fiscalía va a informar y enviar este proceso al poder judicial como corresponde, y son los jueces los que van a determinar y a llevar a cabo lo que corresponde”.