Cd. Madero, Tamaulipas, 30 de Ago. de 2020.- Hoy en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas resulta un imperativo moral que cada mexicano evoque, como si fuera propio, este doloroso drama

que ha marcado la vida de hogares de todas las condiciones socioeconómicas del país, revela Araceli Pantoja .

Y remarca:

– “la desaparición no es un hecho del pasado”. Sobre todo Tamaulipas. «Desaparecidos hay

mucha gente, más de los que pensamos».

Para acusar:

Que las autoridades, no los apoyan, no buscan a los desaparecidos, por ello pide que el

alcalde Adrián Oseguera Kernion los escuche.

Por ello miembros del Grupo de Colectivo de Amigos y Familiares de desaparecidos en

Tamaulipas, al cual pertenece, realizó un plantón pacifico en las afueras de la alcaldía

maderense, donde reclaman el apoyo de las autoridades Federales, Estatales y municipales.

Araceli Pantoja, habla: … en lo personal no he tenido ninguna respuesta favorable por

parte de las autoridades, esa experiencia es la que estamos viviendo, los comités de

búsqueda y en lo personal no se ve ningún avance, nada positivo, por eso queremos recalcar

hoy -30 de agosto- “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”.

Luego pidió a las autoridades del país, que volteen a vernos, que se den cuenta de la

situación que estamos viviendo aquí en la zona sur, pues no vemos por ningún lado ningún

apoyo y nos gustaría que el alcalde de Ciudad Madero, nos diera un espacio y un tiempo

para manifestar y nosotros dar a conocer cada una de las personas que estamos viviendo

esta situación en nuestras familias, somos familias que estamos pausadas, pausadas porque

no tenemos a nuestro familiar.

Y denuncia:

Nos hace falta un familiar, un hermano, nos hace falta un padre, nos hace falta una hija, un

hijo, o sea nosotros estamos ahorita pausados, estamos sin saber de nuestra familia y nos

gustaría que el alcalde Adrián Oseguera, nos dieron un espacio para que nos escuchara, y

poder estar aquí. Y que escuchara a cada una de este grupo de este movimiento para dar a

conocer y que el escuche todas las anomalías que somos objeto por parte de la Fiscalía, por

los policías investigadores, que no nos han hecho caso y han hecho caso omiso, es lo que

quiere este movimiento.

Y así da los datos: en el país, más de 73 mil personas y a Tamaulipas le corresponden 3 mil

de esos 73 mil casos de desaparecidos.

Araceli Pantoja, remarca el desinterés de las autoridades por apoyarlos, por ayudarlos,

porque no nos toman en cuenta y los números ahí están y las respuesta no son las que

nosotros quisiéramos.

“A los desparecidos, no los buscan las autoridades, no los buscan y por el momento de los

desaparecidos no tenemos, ni muerto, ni vivo, obviamente que nosotros estamos buscando

vivos, son nuestra familia”.

“Mi hermano desapareció el 12 de julio, aquí a la altura de ALTAMA, en una zona tan

céntrica y nos comentaba la Policía Investigadora, que el C4, que finalmente es una

herramienta de la Fiscalía, no les proporciona todas el material, y pues para nosotros es

increíble, que el C4 una herramienta del ministerio Publico, por parte de la Fiscalía, oculte

la información, siendo esto una parte fundamental de las investigaciones.

Y remata, es un año y cuarenta días de que mi hermano está desaparecido, dejó una hija,

y mis padres también, están destrozados, como todas las familias que se encuentran, aquí

en este momento.

Y concluye:

Las autoridades, no nos apoyan en la búsqueda, pero yo en mi caso seguiré buscando a mi

hermano, llevo ya un año y un mes en su búsqueda, pero aquí hay familiares que tienen más

de 10 años buscando a sus hijos, hermanos, hijas y no, nos cansamos. La vida, sigue, el

dolor se siente, pero nosotros no nos cansamos y los buscamos porque vivos los queremos.