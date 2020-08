ZACATECAS. 20 agosto 2020. La denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a la Fiscalía General de la República (FGR) es escandalosa y muy grave, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, consideró que el documento de más de 60 páginas, el cual fue filtrado el miércoles, no es apócrifo porque los personajes mencionados ya han comenzado a reaccionar.

Sin embargo, señaló que eso no significa que todo lo que se menciona en dicho texto sea cierto, pues corresponderá a la FGR recabar todas las pruebas que se mencionan.

“Tiene la Fiscalía que hacer el trabajo de investigación y yo tengo confianza que el fiscal Alejandro Gertz Manero actúe con profesionalismo, con rectitud y desde luego con apego a la ley. Es un hombre íntegro, le tengo confianza, sería incapaz de inventar nada en contra de los involucrados. Va a actuar con apego a la verdad”, aseveró desde la mañanera ofrecida en Zacatecas.

El mandatario dijo que si bien no ha terminado de leer toda la denuncia, pues solo llegó a la página 20 o 25, sí consideró que se debe llamar a declarar a todos los involucrados.

“Me estaba desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo porque sí está escandalosa. Si les parece, permítanme que termine de leer la denuncia porque son varios capítulos. Sí sería bueno que se conociera, que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla porque todos debemos de estar informados sobre este tema que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad”, refirió.

Tras darse a conocer esto, López Obrador indicó que sigue sosteniendo sus tres planteamientos: transparencia, recuperación de lo robado y juicio a expresidentes solo con consulta popular.

Respecto a la filtración del documento, sostuvo que eso se debe indagar con la FGR, así como con Lozoya Austin y sus abogados.

Sobre una eventual separación del cargo en el caso de los gobernadores en activo que fueron señalados -Francisco Domínguez, de Querétaro; y Miguel Barbosa, de Puebla-, el jefe del Ejecutivo enfatizó que eso no le corresponde, pero subrayó que nadie puede ser juzgado o señalado como culpable si no se le demuestra que cometió un delito.

“Está empezando la investigación. Van a presentar denuncias los afectados y el Ministerio Público y la Fiscalía tienen que llamar a declarar. Es una diligencia que se va a llevar a cabo, ojalá no se tarde mucho, eso sí, que sea justicia pronta y expedita, pero que desde luego se cumpla con todo el procedimiento legal”, manifestó.

“Además, una cosa es lo que determine la Fiscalía y otra cosa es lo que decidan los jueces del Poder Judicial”, agregó.

Acerca de que en el futuro un juez determine que se violó el debido proceso, debido a las filtraciones que ha habido en el caso, AMLO externó que ese asunto se debe ver legalmente, pero que si la FGR ya se deslindó de la publicación de la denuncia, esto no tiene porqué verse afectado.

Denuncia Emilio Lozoya