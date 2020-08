Tampico, Tamaulipas, 18 de Ag. de 2020.- Ciento ochenta y ocho barcos camaroneros de la parte sureste del Golfo de México corren el riesgo de no salir a pescar una vez que culmine la veda del camarón debido a que el

gobierno federal quitó el apoyo al diesel marino desde el inicio del sexenio y para este año será prácticamente incosteable para muchos armadores por cuestiones multifactoriales.

Es por ello que más de doscientos pescadores decidieron salir a las calles para protestar por

esta medida del gobierno federal en continuar afectando la economía y las fuentes de

trabajo del sector.

Con pancartas los pescadores señalaron que de no volver a obtener el subsidio al precio del

diesel muchos armadores optarán por no salir a altamar y lagunas, pues los costos en la

actualidad son muchos, incluso no hay certeza de obtener camarón de talla adecuada.

Pablo Ibarra Rangel, quien dijo ser tripulante de un barco camaronero detalló que hay

navíos que cargan de treinta hasta sesenta mil litros lo que sin duda genera una amplia

inversión.

Abundó que si los armadores deciden esto cientos de familias que viven de la pesca no

tendrán un ingreso y por ende habrá mayor desempleo y crisis existencial.

«Cada barco lleva a bordo de 5 a 8 personas, mismos que no podrán salir a trabajar y por

ende lograr un ingreso para sus familias».

Explicó que el gobierno federal está incluyendo las necesidades de la salida de las

embarcaciones en los siete mil doscientos pesos que hasta hace apenas unas semanas atrás

entregó a la mayoría de quienes se dedican a este noble oficio.

«Sin embargo no todos recibieron el apoyo económico y los que si tal parece que el

gobierno federal está incluyendo todas las necesidades por esa cantidad», puntualizó

En la protesta que incluyó el cierre parcial de la avenida calzada blanca también participó

un grupo de despicadoras del camarón quienes dieron a conocer que no han recibido ningún

tipo de apoyo de la federación para enfrentar esta pandemia.