Durante el transcurso de esta semana, conocí que la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SCJN), publicó el 19 de febrero de 2020, el comunicado 038/2020

a través del cual, informa que su Primera Sala conocerá de un asunto para analizar si

una aseguradora puede ser autoridad responsable cuando rechaza, por motivo de una

discapacidad, la solicitud de alta de un menor en la póliza de gastos médicos.

Cabe mencionar, que a la fecha el asunto aún está pendiente de resolverse,

sin embargo, la sola existencia de un caso en el cual se debate si una aseguradora

puede válidamente rechazar por motivo de una discapacidad la solicitud de alta de una

persona, debe indignar profundamente a todos los mexicanos.

Lo anterior, pues se trata de un evidente caso de discriminación, el cual en el

fondo únicamente puede implicar la retorcida idea de una negación de la condición de

ser humano al otro.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que la SCJN reconozca el acto de

discriminación y condene a la aseguradora responsable a dar de alta al menor, lo cierto

es que hoy, aún queda mucho por hacer en materia de discriminación tratándose de

seguros médicos para personas con discapacidad.

Esto lo afirmo así, pues basta consultar el Registro de Contratos de Adhesión

de Seguros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros (CONDUSEF), para advertir que diversas aseguradoras dentro de

sus contratos, aún señalan como causales de exclusión de la cobertura las

enfermedades y tratamientos derivados de “padecimientos preexistentes”.

Situación, que ha dado pie a las peores arbitrariedades, pues el concepto

anterior (padecimientos preexistentes), atendiendo a su literalidad implica que todo

aquello que derive de la situación desventajosa que sufre una persona con anterioridad

a la contratación del seguro quedará excluido de su cobertura, con lo cual

prácticamente equiparan las discapacidades a enfermedades, perdiendo de vista que

las discapacidades muchas veces son físicas o genéticas, que no tienen cura ni

tratamiento y que no conllevan necesariamente afectaciones a la salud.

A efecto de ejemplificar la gravedad de la situación, comparto el

razonamiento utilizado por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación en el

expediente CONAPRED/DGAQR/504/15/DQ/II/QR/Q504, en donde se señaló lo

siguiente:

“Una persona con condición genética particular: de piel muy blanca y cabello

rojizo: tiene una más alta probabilidad de desarrollar lunares, manchas en la piel y

hasta melanomas (cáncer de piel) que una persona cuya genética sea de tez oscura.

¿se diría por ello que esta persona es enferma?, ¿o que padece una enfermedad

congénita? Claro que no. Todos somos diversos genéticamente.

De igual manera las personas con Síndrome de Down tienen una condición

genética que no conlleva enfermedades que se presenten inexorablemente”.

Así, es claro que este tipo de cláusulas en los contratos de seguros médicos,

implican un riesgo real, pues prácticamente queda al arbitrio de la aseguradora

considerar si la enfermedad tiene relación con la discapacidad preexistente y en

consecuencia negarse a cubrir los gastos médicos.

Lo cual, en el Estado Mexicano no se debe tolerar, pues nuestra Constitución

y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, prohíben

expresamente cualquier tipo de discriminación en contra de las personas con

discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida.

Particularmente, lo que me sorprende no es la existencia de cláusulas

criminales que atenten contra la dignidad humana, sino el hecho de que hasta hoy la

CONDUSEF aún no ha exigido a las aseguradoras la modificación de estas cláusulas a

efecto de erradicar la discriminación.

Esto, pues por reforma Constitucional desde el 10 de junio de 2011, todas las

autoridades en el ámbito de sus competencias deben prevenir, investigar, sancionar y

reparar las violaciones a derechos humanos.

Finalmente, si aspiramos al bien común, lo primero por hacer es erradicar la

discriminación, pasando de la información a la acción.