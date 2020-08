Cd. De México, 02 de Agosto del 2020.- El daltonismo es un defecto genético caracterizado por una discromatopsia o imposibilidad para distinguir algunos colores (con frecuencia, el rojo y el verde). Al igual que la hemofilia, se hereda a través de un alelo recesivo ligado al cromosoma X, por lo que es claramente predominante en los varones.

Menos conocida es la vida del físico, naturalista, meteorólogo, químico y matemático inglés John Dalton (1766-1844), que fue el primero en describir la discromatopsia.

Nacido en el seno de una familia de escasos recursos, el joven John Dalton destacó desde muy temprano por su inteligencia, y con 26 años publicó su primer libro.

Desde muy joven, nada más empezar a trabajar en su laboratorio doméstico, Dalton descubrió que padecía una discromatopsia porque confundía los frascos de reactivos en los experimentos.

Dalton investigó su propia visión de los colores y la de su hermano, que también los confundía. Principalmente batallaban con el rojo, el verde, el rosa y el azul. También investigó a varias personas que confundían los colores. En base a esto realizó un test que consistía en varias tiras de colores.

Estudió de manera metódica su propia enfermedad e hizo la primera descripción detallada de lo que hoy llamamos, en su honor, daltonismo. Fue en 1794, poco después de mudarse a Manchester y ser nombrado miembro de la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester, donde su primera comunicación científica llevaba por título “Extraordinary facts relating to the vision of colours”.

Dalton creía que sus ojos estaban bañados por un líquido azul que absorbía el rojo, pero como no pudo comprobarlo, dispuso en su testamento que sus ojos fueran disecados para confirmar su teoría.

Más de un siglo después de su muerte, un equipo de científicos británicos, John Hunt y John Molton, analizaron sus ojos y su ADN. Descubrieron que Dalton padecía un daltonismo de tipo deuteranopo, incapaz de ver el verde.