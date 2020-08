Cd. De México, 02 de Agosto del 2020.-Seguro que alguna vez has mirado hacia el cielo en una noche campestre y despejada y te has preguntado cuántas estrellas existen en el universo si a simple vista ya contamos cientos. Debido a la gran distancia que nos separa de estos astros, las radiaciones estelares llegan con años de demora y son muy débiles por el seeing o distorsión que causan las turbulencias atmosféricas. Todo esto complica más la tarea de poder censar el mapa estelar, que todavía hoy es complicado para los astrónomos.

La que es nuestra estrella madre, el Sol, pertenece a una galaxia denominada Vía Láctea que tiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas.

Cara a obtener una cifra universal, los científicos aplican u sistema de medición parecido al de los granos de arena de una larga playa; donde se realiza el conteo de estrellas que tienen poco volumen y se multiplica según las dimensiones y profundidad del espacio.

Con esto obtenemos una cifra de 10.000.000.000.000.000.000.000.000 estrellas. Esta es sólo una estimación, puesto que no todas las galaxias tienen las mismas características, lo mismo que en una playa no todas las zonas tienen el mismo número de granos de arena.

En principio lo desconocemos, ya que no todo el universo es observable. El universo nació hace 13.800 millones de años.

Los astrónomos estiman que el universo que se puede observar cuenta con más de 100 billones de galaxias. En el caso de la Vía Láctea tiene una cantidad cercana a los 300.000 millones de estrellas, pero no es una galaxia que sea representativa, ya que otras más abundantes no tienen tanto tamaño.