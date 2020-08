EL PAN-GOBIERNO TAMAULIPECO y El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, tácitamente anuncian que en La Elección Federal y Local de 2021 La Realidad Social de Tamaulipas, en materia electoral, no les son favorables, como si lo fue en 2016 En La Elección de Gobernador, El Hartazgo Social de La Ciudadanía favoreció en Las Urnas Al PAN y terminó con Una hegemonía Tricolor de Décadas. En La Elección Presidencial de 2018, Al Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas lo dejaron jugar electoralmente con toda libertad en cuando en lo local, Pero no en lo Federal, donde La Victoria de MoReNa, fue incuestionable y abrumadora en La Elección de Legisladores Federales Al Congreso De La, Unión, al grado de ser derrotado su consanguíneo como Candidato Al Senado De La República en toda la línea. En 2019, El Gobierno de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, socarronamente permitió que FJGCV se despachara con La Cuchara Grande en Una Elección De Estado que fue muy costosa y pírrica, ya que el gran triunfador electoral, fue El Abstencionismo…

EN 2021, EL GOBIERNO DE LOS VIENTOS Del Cambio En Tamaulipas, sabe y bien que sabe Que La Base Social Ciudadana Del Electorado Tamaulipeco, No Favorece Al Cártel Político De Los Cuernos Largos Del Estado, como ocurrió en 2016, ya que El Bono Político-Electoral que otorgó una Ciudadanía de más de 700 mil Tamaulipecas y Tamaulipecos a FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA en muy poco tiempo fue malgastado buscando el bienestar personal y de grupo, tanto en lo partidista como en amistades, familiares y parientes, en lugar primero de buscar El Bienestar Del Pueblo Tamaulipeco y Del Estado, de ahí que mañosamente en pretendan hacer válidas algunas argucias legales estatales que pretenden pasar por encima Del Mandato Constitucional que rige a Las Entidades Federativas De La República, en Materia Electoral, desde El Pináculo Del Poder Judicial Federal…Una Legislación Sobre Pedido, De Leyes, como paso En Baja California Norte, difícilmente prospera, pero, la lucha se le hace, pensando ¿y que tal si pega?, en fin…En 2021 El PAN-Gobierno Tamaulipeco, Del Pueblo De Tamaulipas, Electoralmente Recibirá Una Consolidación Gubernamental de FRANCISCO JAVIER GARCIA CAVEZA DE VACA o Un Voto De Castigo Social En Las Urnas de Las Elecciones De Diputados Federales y Diputados Locales, así como a Las Presidencias Municipales del Estado.

POR OTRA PARTE, EL MANDATARIO TAMAULIPECO, desde hace rato sabe y muy bien que sabe, Que La Federación, Lo Tiene En La Mira, durante Su Mandato los excesos y el cinismo, aparte de una administración mediocre, lo puede tener ya en problemas legales y que por el momento La Federación No Los Ventila, esperando el momento oportuno, por su parte, El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Curándose en Del alud se victimiza, siente que la quemazón y la lumbre andan cerca. La Reunión de La CoNaGo En San Luis Potosí marcará caminos y veredas a quienes no gustan transitar por La Carretera Oficial Federal. El Grupo de Gobernadores Antigobiernistas Del Gobierno De La República que encabeza El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Si No Tiene Cola Que Les Pisen, Que Bueno, Ello Les Permitirá Tener La Lengua Larga Para Tener Suficiente Calidad Moral, En Base a Su Honorabilidad y Honestidad y Buen Gobierno, En Los Estados de La República Que Gobiernan, sino se expondrán a Escuchar Unas Cuantas Verdades Documentadas, que pueden precipitar acciones y hechos de tipo legal en donde salgan mal parados ese “grupito de gobernadores”, pese a la paciencia y tolerancia presidencial, pero que por estas fechas da chicotazos por todos lados y todas partes, en contra de la corrupción e impunidad de ahora y antaño…

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA De Tamaulipas trae una gran actividad, con los del ayer y el hoy, aunque sea en forma selectiva…El Extinto Politólogo Matamorense JUAN CRUZ VILLARREAL, aseguraba que Ningún Ente Público podía solventar totalmente en forma Positiva, Sus Cuentas Públicas, sobre todo, en Lo Estatal y Municipal, al igual que las llamadas descentralizadas, subrayando que La Voluntad Política Del Gobierno en Turno determinaba las aprobaciones y reprobaciones de Las Cuentas Públicas, las últimas, porque era mucho el cinismo, aparte de que no se podía tapar El Sol Con Un Dedo…El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA con Su UIF, casi en el último tercio de su mandato, apenas se da cuenta de las corruptelas en El Gobierno de EGIDIO TORRE CANTU, corruptelas que se cometían con El Visto Bueno De Su Antecesor, Tal Como Las Que Se Cometen Con El Visto Bueno de Su Persona En La Actualidad, Por Cierto, La Voluntad Política Del Mandatario Tamaulipeco, respecto a La Capital de Tamaulipas, como lo es el Municipio de Ciudad Victoria, ha cambiado, de ahí que La Administración Municipal del Alcalde XICOTENCATL GONZALEZ URESTI, sufra la embestida de La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado y su estancia al frente de La Alcaldía, antes de La Revisión De Las Cuentas Públicas, por parte Del Poder Legislativo Del Estado no tenga la misma firmeza de semanas anteriores, pese a que su desempeño Al Frente De La Comuna Victorense ha sido de Lo Mas Eficiente Para La Creación De Una Cortina De Humo para que La Imagen Del Mandatario Tamaulipeco Permanezca Intocable, mientras Que La De XICO, es de Lo Peor Para El Pueblo Victorense. Pareciera Que La Estrategia de FJGCV con XGU se agotó antes de lo previsto, sobre todo ahora que El Reynosense tiene urgencia de distractores efectivos ante El Pueblo Tamaulipeco y La Federación, tratando de evitar, lo que parece ser inevitable, como es el tener que enfrentar a La Autoridad Federal, aun sin concluir totalmente El Tiempo de Su Sexenio Gubernamental y mucho menos cristalizar Su Proyecto Transexenal. Sin Que EMILIO LOZOYA Hablara, La Administración Gubernamental de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, ya tenía tachas en El Gobierno De La Cuarta Transformación de México. Hoy Con LOZOYA Cantando, las cosas se complican más, aunque ello no impide que El Gobernador De Tamaulipas siga muy Echado Pa’ Delante. Luego de Lo De San Luis Potosí, Las Aguas Turbias comenzaran aclararse, de ahí que para cuando El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ande en Tierras Tamaulipecas, miremos a Un Tigre o a Un Cordero Tamaulipeco, ni una cosa ni otra nos parece bien, sino simplemente, ver a Un Gobernador de Una Entidad Federativa, Como Un Buen Anfitrión Del Mandatario Nacional que aproveche la estancia Presidencial para Que El Estado y Los Gobernados puedan obtener beneficios de todo tipo, olvidando confrontaciones y querer jugar vencidas que a nada conducen para El Bienestar de La Sociedad Civil y Ciudadanía y del propio Tamaulipas…

SIN DUDA ALGUNA, LA PARTIDA FISICA De Un Ser Querido, Siempre Es Difícil, Por Mas Que Uno Diga Que Está Preparado Para Ello, Para Lo Que Es Inevitable, A La Hora De La Hora Las De San Pedro Ganan y El Hueco Que Nos Dejan, Nunca Se Llena, Ahí Está, No Hay Consuelo Que Valga, Sin Embargo, Al Llegar La Resignación, El Egoísmo Humano Es Desplazado, Sobre Todo Si Se Tiene Conciencia que a Partir Del Momento de La Partida, Ese Ser Querido, Ya No Se Va, Se Queda Con Nosotros, Hasta El Final De Nuestros Días y a La Hora Que Sea y Donde Sea, Siempre Estará Con Nosotros, Podremos Platicar y Hacer Confesiones, Aparte De Recordar Todo Tipo De Momentos Que En Vida Juntos Tuvimos, Tanto Buenos, Regulares y Hasta Malos, Pero Siempre Felices y Unidos Viviendo La Vida. Cuando Se Abandona El Plano Terrenal, Ningún Lugar Está Lejos, El Ser Querido Siempre Está Con Uno y En Forma Incondicional, Todo Depende De Uno, No De Él o La Que Se Fue a Morir La Muerte En El Plano Celestial…Vida y Muerte, Son Siamesas, Nacen Al Mismo Tiempo, Conforme Vivimos, También Vamos Muriendo. La Vida Es Muy Corta, Por Mas Años Que Dure, Tiempo En Que La Muerte Siempre Está Latente, hasta que llega El Tiempo De Morir La Muerte, luego de que Se Termino De Vivir La Vida…El Olvido, Es La Nada Para Vivos y de Muertos. Olvidar a Alguien, Es Condenarlo a La Nada, Como Que Si Su Paso Por El Plano Terrenal Nunca Hubiese Existido. AMERICO, BEATRIZ, MONICA ZACIL, LUZ ADRIANA y ORALIA JOSEFINA VILLARREAL ANAYA. Mi Respeto y Solidaridad Por El Episodio Fúnebre, Sin Embargo La Alegría No Debe Abandonarlos, Ahora En El Plano Celestial, una vez se encuentran Unidos, DOÑA BEATRIZ ANAYA GUERRERO y AMERICO VILLARREAL GUERRA, luego de una separación forzada, por la partida de AVG, Años Antes, Toca a Su Hijo y a Sus Hijas, No Defraudar Las Enseñanzas de Vida que les dieron La Maestra BETARIZ y El Ingeniero AMERICO. Saben Del Aprecio que tenía a este Matrimonio y muy en especial Al Ingeniero AMERICO, Uno y Otra, Creo, Eran Un Gran Complemento, con sus altibajos como todo lo humano, pero no tan lejos la perfección…Como Muestra Dicen Que Un Botón Basta. Una Vez En Las Oficinas Que El Ingeniero VILLARREAL GUERRA tenía en El Senado De La República, estaba Con El en Su Despacho, Cuando Le Avisan Que Llegó Una Persona a Visitarlo y Le Llevaba Un Presente De Tierras Tamaulipecas—seguramente la secretaria le comentó del presente— y Como Yo, creo que era de su confianza, de inmediato lo hizo que lo pasaran, El Paisano Tamaulipeco Llegaba de Tamaulipas Cargado de Calabacitas, Elotes y Un Bonche de Flores De Calabaza, Creo Que También Ejotes y otras cosas. Como En Automático, El Senador AMERICO VILLARREAL GUERRA, descolgó el teléfono y marco a su casa, contestándole DOÑA BEATRIZ e inmediatamente El Senador le describió en qué consistía el presente, por el auricular hogareño, seguramente LA MAESTRA ANAYA GUERRERO, Mostro a lo mejor sorpresa y alegría, e inmediatamente EL INGENIERO le Decía a Su Compañera de Vida, Madre De Su Hijo, Cardiólogo y Ahora Senador de La República Como Su Padre, que inmediatamente le mandaba Las Flores De Calabaza y Las Calabacitas y Los Elotes y todo lo demás para Comer Rico y Algo De La Tierra Tamaulipeca, Ese Era AMERICO y La Maestra BEATRIZ, Desbordaban Sencillez y Mística De Servicio, Por Eso Fueron y Son, Grandes. En Su Rencuentro En El Plano Celestial, con satisfacción, quiero creer, saben y supieron que su paso por El Plano Terrenal no fue estéril y Que La Semilla Que Sembraron, No Fue Vana. Al Doctor y Senador y Sus Hermanas, toca honrar y demostrar que La Obra De Vida de AMERICO VILLARREAL GUERRA y BEATRIZ ANAYA GUERRERO, Valió La Pena y Que Su Paso Por El Plano Terrenal, Que Como Humanos, Como Padre y Madre, Abuelito y Abuelita, No Fracasaron, Sino Todo Lo Contrario…Tanto La MAESTRA, como El Ingeniero, Siempre Fueron Un Complemento, tan es así, que En Las Cosas de Gobierno, UNA y OTRO, Buscaron Lo Mejor Para Tamaulipas Cuando AMERICO VILLARREAL GUERRA fue El Gobernador Constitucional De Tamaulipas y a La Fecha, El Mas Querido de Todos Sus Homólogos Tamaulipecos, Antes y Después De Su Mandato Sexenal…

EN OTRO ORDEN DE IDEAS LE digo La Negligencia Oficial e Institucional, Junto Con La Privada, Tienen Al Planeta Tierra En Serios Problemas, in dependientemente del granito de arena que ponemos la clase gobernada, Al Trastocar La Naturaleza De Lo Natural, tratando de jugarle al “dios”, pero en minúsculas, lo cual hace que el humano, cometa pendejada tras pendejada, sin duda alguna, somos los animales sobre la faz de La Tierra, con todos los defectos del Mundo, en donde El Egoísmo, La Soberbia e Inmoralidad y La Depredación, son tan sólo unas de Tantos Defectos Que Cargamos y hasta Presumimos…Actualmente EL CORONAVIRUS, Denominado COVID-19, Es Una Especie De Peste Destructiva, ya que a donde llega, todo lo corrompe, al iniciarse como Un Problema, Gran Problema Sanitario Que Afecta Las Economías Terrenales y La Sombra de La Nube De La Hambruna Invade a Todos Los Pueblos de La Tierra, mientras que La Clase Política Mundial, Nacional y Tamaulipeca, a su manera y a su modo, llevan agua a su molino, se joda, quien se joda, aunque excepcionalmente en algunos casos y situaciones, en lo oficial y en lo privado, Se Haga Todo Lo Que Se Pueda, Con Lo Que Se Tenga, Lo peor El Canibalismo y Valemadrismo de Muchos Humanos, entre los que no escapan Las y Los Mexicanos, al igual que Las y Los Tamaulipecos, de ahí Que Los Sistemas De Salud, prácticamente estén reventados. El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en Su Estancia en San Luis Potosí, personalmente podrá darse cuenta de que los hospitales Públicos y Privados se Encuentran Saturados, aparte de la falta de equipo y medicamentos esenciales para combatir con eficacia y eficiencia La Pandemia Del Coronavirus del COVID-19. Mi Tierra Natal, El Municipio Donde Nace Tamaulipas, El Pueblo Mágico De TULA, aparte de padecer La Lacra Político-Gubernamental que saquea al Municipio Tulteco y La Delincuencia de Todo Tipo que llegó de varios lados. Por cierto En TULA, El Servicio Médico Público, Es Una Nulidad, No existen medicamentos ni servicio, La Clínica Del IMSS ya se encuentra saturada, La Mera Buena Del Programa de Ese Tipo De Clínicas en El Instituto Mexicanos Del Seguro Social, se llama GISELA LARA SALDAÑA, Nativa de TULA, pero como siempre, primero lo de ella, Como Diputada Federal Del PAN, no recuerdo que hiciese algo Por TULA y Sus Moradores, creo que Las y Los Hijos De TULA que no andan de trapecistas de la política, ni en la pepena oficial, desde sus trincheras, han hecho mas Por El Municipio Donde Nace Tamaulipas y Su Gente. Espero que GISELA se Reivindique Con TULA y Sus Habitantes. En Su Paso Por El PAN, en lo personal le fue bien, ahora que se cobija con MoReNa, espero que su prioridad no sea ella misma, sino El Pueblo en general. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El Tan, Tan…