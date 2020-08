El recorrido presidencial por Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas demostró, por si hiciera falta, el respaldo de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno, de las organizaciones sociales y del pueblo en general hacia las políticas públicas diseñadas y ejecutadas por la federación a lo largo y ancho del territorio nacional. Los gobernadores “federalistas” José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón; y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, hicieron gala de cortesía política al privilegiar las coincidencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien correspondió invitándolos a trabajar en forma coordinada para atender las urgentes necesidades de las comunidades urbanas y rurales de las mencionadas entidades federativas.

Entrecomillé a propósito la palabra federalista en virtud de que la multicitada alianza pareciera que acaba de descubrir el término cuando basta echarle un vistazo a nuestra legislación para que, hasta los que no somos abogados, entendamos que vivimos en un régimen federalista, con división de poderes, con elecciones locales y federales; sabemos que el pacto federal se constituye con las 32 entidades soberanas, sin embargo, un grupo de gobernantes estatales conservadores y mal asesorados se empeñaron en una confrontación mediática que fue zanjada con la presencia conciliadora del presidente de la república quien todas las mañanas nos demuestra que “no gasta pólvora en infiernitos”. Pues bien, los ejecutivos estatales en lo general se portaron a la altura en la visita comprometiéndose a hacer sus mejores esfuerzos.

La conferencia mañanera de Torreón reunió a AMLO con los gobernadores de La Laguna (Rosas y Riquelme) y uno de ellos balbuceó que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) ya no es un foro adecuado dando la impresión que, en realidad, los “federalistas están dolidos porque la inmensa mayoría de sus colegas respaldan evidentemente al gobierno federal: Pese a la confusión del mandatario coahuilense, en esa entidad todo fue cortesía para la comitiva presidencial que enseguida se trasladó a Monterrey donde el gobernador neoleonés confesó que tuvo que hacer a un lado sus telarañas mentales para tomar acuerdos con AMLO y se congratuló de que todo redundará en beneficio de sus representados. De territorio regio, el jefe del Estado Mexicano se dirigió a Matamoros donde el gobernador FGCV tuvo su momento estelar destacando las coincidencias de su gobierno con la federación y agradeciendo al presidente su reconocimiento a las tareas del DIF Tamaulipas que encabeza doña Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Aparte de las conferencias mañaneras, del recorrido presidencial destacaron la inauguración de un gran centro comercial en Gómez Palacio (Durango), remodelaciones de hospitales en las entidades visitadas, la visita y anuncio de modernización de la refinería de Cadereyta (Nuevo León) y la inauguración de obras de infraestructura urbana en las localidades tamaulipecas fronterizas de Matamoros y Reynosa. Hasta el momento de redactar estas líneas estaba programada la conferencia mañanera en territorio reynosense donde, seguramente, estarán presentes destacados reporteros quienes nos darán detalles de los pronunciamientos que haga el presidente, además, se puede seguir la conferencia presidencial por varios canales y cadenas de radio oficiales y privadas de la entidad y de la Ciudad de México.

Por asociación de ideas comparto que llamó la atención que diversos personajes hayan declarado en diferentes medios que en México corre peligro la libertad de expresión lo cual me parece temerario ya que, en más de tres décadas que tengo de ejercer el oficio de escribir para periódicos, jamás habíamos gozado de tanta apertura. El mismo AMLO deja constancia de ello ya que hay medios como Reforma, El Universal, Milenio, TV Azteca y algunos individuos que todos los días cuestionan con severidad la figura presidencial, como el economista Carlos Loret de Mola, el historiador Héctor Aguilar Camín, el ingeniero Pedro Feriz de Con, el sociólogo Ciro Gómez Leyva, el analista chileno Pablo Hiriart, Brozo (el payaso tenebroso) y otros personajes de la farándula comunicacional que practican a diario el deporte de destacar errores, reales o supuestos del presidente de la república y de sus colaboradores. Nadie los limita.

Confieso que he criticado mucho a lo largo de mi vida y me gusta hacerlo; en generosos espacios de Tamaulipas y otras entidades he publicado muchas cosas desfavorables hacia alcaldes, gobernadores y presidentes, sin embargo, doy testimonio del respeto que tienen la mayoría de los servidores públicos hacia la libertad de expresión. Al igual que otros redactores he dicho que el actual gobernador tiene rencor hacia los medios, que está prejuiciado contra periodistas que ni siquiera conoce y que los encargados del área de comunicación social son personas que le tienen miedo y le ayudan muy poco con su imagen de ahí la situación desastrosa que se manifiesta con el escarnio que se hace de la figura gubernamental. Del presidente AMLO he manifestado que es un hombre sumamente humano (tiene demasiados defectos), es obsesivo, es necio, dice lo que piensa sin pensar lo que dice y está empeñado en que se consulte para la revocación de mandato lo cual es una suerte de masoquismo político. Nadie me ha reclamado.

Dicho lo anterior, como soy un optimista sin remedio, hago votos para que nuestro gobernador FGCV y nuestro presidente AMLO saquen lo mejor de sí mismos haciendo sinergia para que se resuelvan los problemas más urgentes de la entidad. Sé que en todos los municipios hay necesidades pero quienes vivimos en Victoria sabemos que hace falta la coordinación de los tres ámbitos de gobierno para que la capital de nuestro estado vuelva a ser la ciudad limpia y amable de la que hablaba el inolvidable locutor tampiqueño Carlos Adrián Avilés Bortolussi. Hay evidencias de que el médico Xicoténcatl González Uresti no ha podido como alcalde, vaya no ha sido capaz el ayuntamiento ni de recoger la basura que se amontona por todos los rumbos de la ciudad poniendo en riesgo la salud de las familias victorenses quienes ya tienen bastante con los estragos de la larga epidemia que padecemos desde inicios de año.

Por otra parte, quiero destacar aquí el enorme esfuerzo desplegado por las autoridades educativas a nivel nacional y estatal, la buena voluntad de los padres de familia y la disposición solidaria de los profesores para echar a andar el programa educativo a distancia. Desde el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, el rector de nuestra UAT, José Andrés Suárez Fernández, hasta los maestros de las comunidades urbanas y rurales más alejadas de los servicios públicos, han dado muestras de que cuando se quiere se puede. Agradezco personalmente a los profesionales de la máxima casa de estudios por dotar a profesores y estudiantes de todas las facultades y escuelas de una plataforma amigable para las clases a distancia. Valoro el apoyo del director de la UAM de Ciencias, Educación y Humanidades, Rogelio Castillo Walle y de los coordinadores Rosario Hernández Fonseca, Rafael Sáenz Rangel y Sylvia Margarita Ávila. Invito a mis alumnos de las licenciaturas en Sociología, en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural y en Ciencias de la Educación a que tengamos un período de estudio feliz y productivo.

Correo: amlogtz@gmail.com