Para Determinar La Estabilidad Política y Social de México, de ahí la

presencia del Gabinete Legal y Ampliado Del Gobierno Federal que

encabeza ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Las Cartas Sobre La Mesa,

donde Lo Positivo y Lo Negativo de Las y Los Gobernantes Estatales y De La

Federación, Serán Ventilados Cara a Cara, Sin Tapujos Ni Falsedades. Unos y

Otros, tienen la oportunidad de Sacarse Sus Trapitos Al Sol, Al Tener Como

Común Denominador, La Corrupción que busca desterrar El Gobierno De La

Cuarta Transformación En México, En El Presente Sexenio Presidencial,

Donde La Problemática Sanitaria y Económica requiere de una atención

emergente, donde Todos Ganen, Para Dejar De Perder Todos, al anteponer

el interés general de La Nación y Del Pueblo Mexicano, no el interés

faccioso, personal y de grupo, mucho menos partidista y político y así, En La

Divergencia se De La Unidad Con Puntos de Coincidencia…

PELEAR CONTRA EL PODER, ES COMO La Pelea De La Memoria Contra

El Olvido, hay que recordar la frase de, “Que Se Perdona, Pero No Se Olvida”,

existen cosas que no envejecen, siempre están ahí, sobre todo, lo referente

a La Corrupción, aunque muchas y muchos corruptos, gocen de impunidad

que el tiempo les otorga, con aquello, de que tal delito, “Ya Prescribió”, de

ahí que muchas y muchos, paseen sus raterías con toda impunidad, que se

les acuse de corruptos y ratas, pero no de pendejos, ejemplos sobran en lo

general, tanto a nivel nacional, como en lo particular, Como Es El Caso De

Tamaulipas y sus 43 Municipios. Cierto Número de Gobernantes Politiquean

y Hablan Mucho, Pero Entienden Poco, por lo que sacan a flote Su Codicia y

Ambición para cometer un mayor saqueo en El Erario de Las Entidades

Federativas “que gobiernan”, La Austeridad y El Apretarse El Cinturón, no va

con su estilo y forma de gobernar…

LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA, SIN DUDA, Tanto a nivel Nacional, como

a nivel Tamaulipas, Es Una Asignatura Pendiente, Mientras que en lo federal

se hace un fuerte esfuerzo, justificando las nuevas instituciones del ramo,

luego que los civiles, hicieron y deshicieron…En un alto porcentaje de las

entidades federativas de México, El Crimen Organizado y Delincuentes de

Cuello Blanco, junto con complicidades oficiales de Los Tres Órdenes de

Gobierno, Que Caen En Una Negligencia Oficial e Institucional que genera

Impunidad a La Sociedad Del Delito, Como Ocurre En Muchos Estados de La

República, Así Como En La Ciudad de México y En Especial En Tamaulipas La

Omisión Es Una Constante…

LA PSICOSIS MUNDIAL QUE SE PADECE, a causa Del COVID-19, Afectando

a Los Habitantes de La Tierra, incluyendo a Los Trabajadores de La Salud, ha

logrado Trastocar Integralmente El Orden Internacional, Al Enfermar a Los

Humanos y Generar Una Letalidad Paulatina, Pero Inexorable, provocando

Una Carrera Sanitaria entre Las Potencias Mundiales y Una Pobreza Con Un

Crecimiento Sostenido en Las Naciones Del Orbe, por el desempleo y la

opresión económica general y si a eso le añade disturbios sociales y una

delincuencia que no para y de pilón La Clase Política y Gobernante antepone

La Codicia y La Ambición Política Por El Poder, sin importarles La Integridad

Física, Emocional y Económica de Los Gobernados. Estamos Jodidos Ya Que

El Gobernante de Cualquier Punto de La Tierra, no comulga con El Dicho de

“Que No Pediría a Mis Hombres, Algo Que Yo Mismo No Haría”, ya que La

Clase Gobernante Mundial, Antepone Siempre Su Propio Interés Al Interés

De Los Gobernados, sobre todo si su filosofía Es, Conmigo o Contra Mí,

Cuando Lo Que Tiene Que Prevalecer, Es, Ni Con El, Ni Contra De Él, buscando

alternativas en coincidencias, Donde Todos Ganen y Nadie Pierda, Ya Que

Los Que No Recuerdan El Pasado, Están Condenados a Repetir Los Mismos

Errores para luego enfrentar Un Mundo Marginal y Rencoroso, Con Prejuicios

Ideológicos, En El Marco De Cada Nación, Región, Entidad Federativa y

Municipios…

NO LO TRANSMITA, PERO NO LE EXTRAÑE Si En El Próximo Periodo

Ordinario Del Congreso De La Unión, La Desaparición Del Fuero Presidencial,

junto con el de todo tipo de representantes populares y de altos servidores

públicos, desaparece para evitar La Corrupción y Raterías Del Sector Oficial,

En Los Tres Órdenes De Gobierno, Sacar Adelante La Desaparición Del Fuero,

será una tarea muy difícil, Por La Cultura de Corrupción e Impunidad, que

prevalece en la clase política mexicana que emana de los institutos políticos

y de La Iniciativa Privada. La Oposición a Desaparecer El Fuero será un gran

reto y desafío, Del Gobierno De La Cuarta Transformación de México, ya que

ello pondrá a temblar a los corruptos de Los 3 Niveles de Gobierno y en

especial a varios Gobernadores de La República, donde la corrupción oficial

pareciera que ya se como una cosa normal, se trate de servidores públicos

con experiencia o sin experiencia en el desempeño gubernamental que luego

andan terminando en conflictos y tragedias, al escudarse en ser unos

neófitos en La Sabiduría Política, dado que es Algo Que Nunca Aprendieron

Por Ellos Mismos, sino que La Corrupción y La Robadera, es su fuerte, tal

como pasa en prácticamente todos los sexenios, aunque en Tamaulipas, El

Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, supera con creces a Sus

Antecesores del PRI y valla que EGIDIO TORRE CANTU salió guapo para

disponer en su beneficio Del Erario Tamaulipeco, ante la complacencia Del

Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA que le da un

escudo de impunidad, dado que en su persona, parece que es Intocable por

parte de Su Sucesor, La Componenda Entre Uno y Otro, Sólo Ellos Lo Saben.

POR OTRA PARTE El Presidente Municipal De Ciudad

Victoria, XICOTENCATL GONZALEZ URESTI, Es El Villano Favorito De Los

Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de La Capital Tamaulipeca, al igual

que de Legisladoras y Legisladores Federales y Locales, lo mismo que de

los partidos políticos. La Salida de XICO de La Presidencia Municipal De

Victoria, No Resolvería en automático los problemas públicos del municipio,

salvo el castigo que se diera a una malversación del Erario Victorense, En

Calidad De Mientras, GONZALEZ URESTI provoca que Sus Detractores y

Malquerientes, por su critica con saña, se hable de ellos, aunque en lo

personal, aparte de decir pestes de XICO y su administración municipal, su

trabajo por el bienestar de Victoria y Sus Habitantes, sea casi nulo. La

Voluntad Política del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE

VACA, hasta ahora da protección al alcalde victorense, pero ello puede llegar

a su fin de un momento a otros. Pese a Su Mala Administración, como que

XICO se atiene a algo, tal vez ese algo sea un morral lleno de información

comprometedora o algo por el estilo…

ANTES QUE SE ME PASE, LE DECIMOS Que no se extrañe si La Próxima

Visita que haga a Tierras Tamaulipecas El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR, Es Al Municipio de Nuevo Laredo, teniendo como tema principal

ese puerto fronterizo que será la sede de La Dirección General Del Sistema

Aduanero De La Federación, aparte de comprobar personalmente lo que se

positivamente conoce de Nuevo Laredo, al igual que cosas negativas que se

dan también, pero que involucran al gobierno estatal, sobre todo, en materia

de Seguridad y Justicia. Por cierto, En El Municipio de Nuevo Laredo, en

MoReNa y La Federación, Los Del Movimiento De Regeneración Nacional,

saben de la gran dificultad que se da en ese municipio para ganar en los

procesos electorales de 2021, al no tener cuadros ganadores, sino Cartuchos

muy quemados, con aroma a corrupción, aun y cuando fueran en alianza con

El PRI, Dado Que El Trabajo Político-Administrativo del Presidente Municipal

de Nuevo Laredo, es de lo mejor a nivel nacional, algo que la propia

Federación Reconoce. El Hueco que dejará ENRIQUE RIVAS CUELLAR, tanto

por sus correligionarias y correligionarios, no será fácil de llenar, deja la vara

muy alta en su papel de Presidente Municipal, todo lo contario que pasa en

La Capital Tamaulipeca. En Tampico, si PALOMA, También Conocida Como

MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, si juega como candidata a La

Presidencia Municipal Jaiba o a La Diputación Federal o Local, No Juaga sólo

para participar, sino que juega para ganar, ello lo sabe el actual Presidente

Municipal Tampiqueño, CHUCHO NADER y El Propio Gobernador

Tamaulipeco, mientras que En Reynosa, La Moneda está en el aire, aunque

pareciera que se inclina mas hacia MoReNa que hacia El PAN. En Madero,

seguramente habrá un enroque entre el actual Diputado Federal y el actual

Presidente Municipal, no se debe olvidar que La Diputación Federal, tiene

Prioridad, En Matamoros seguramente El PAN una vez mas será vencido por

MoReNa y a la mejor en compañía del PRI en La Presidencia Municipal y Las

Diputaciones Locales y La Federal, algo parecido se puede vivir en Mante y

La Región, donde los grandes perdedores podrían ser Los VERASTEGUI

OSTOS, Quienes seguramente podrían andar metidos en líos de tipo legal, Lo

Del Ingenio del Municipio de Xicohtencatl Es Un Detonante de donde saldrán

chispas por el comportamiento de un ciclón autoritario de la dirigencia del

organismo cañero de la región, seguramente El Ingenio de Xicoténcatl,

Transformará La Derrota En Una Victoria. Salí Con Dios, Sino Regresé, Me Fui

Con El, Tan, Tan…