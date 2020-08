Ciudad Victoria, Tamaulipas (11 de agosto de 2020).- Aun con algunas secuelas presentes en su organismo, el diputado local priista Florentino Sáenz Cobos, sigue convaleciente tras ser contagiado por COVID-19.

La recuperación, dice, ha sido un poco lenta, pero ha evolucionando satisfactoriamente y continuará en cuarentena en su domicilio particular.

Adelantó que este lunes acudió nuevamente a realizarse la prueba, confiando en que en esta ocasión salga ya negativa.

“Este lunes me hice la prueba espero salga negativo, pero hemos evolucionado muy bien, aunque lentamente”, expresó.

Por fortuna actualmente ya no presenta los síntomas con los que inicio el contagio como dolor de cabeza, calentura y tos.

Sin embargo, todavía continúa con cansancio, lo cual los médicos le han indicado que son síntomas normales tras presentar la enfermedad.

Aunque estos han ido disminuyendo notablemente, mencionó que deberá de continuar con un tratamiento para la recuperación de sus pulmones.

La enfermedad en su organismo, refiere, se presentaron de manera leve, por lo que no hubo necesidad de ser hospitalizado.

Aunque en todo momento estuvo bajo supervisión médica y ya solo está a la espera del resultado de la nueva prueba en la que confió que saldrá negativa esta vez.

“No, no quise; ese iba ser lo último cuando ya fuera al entubamiento pero no llegamos ahí, gracias a Dios”, expresó.

Su regreso a la diputación permanente dependerá de los resultados que arroje la segunda prueba que se realizo este lunes.

“Pues si me tienen la prueba esta semana que entra ya puedo regresar; desde luego seguiré medicado para la recuperación de mis pulmones”, comentó.

Cabe mencionar que, con el Diputado Sáenz Cobos, son seis los diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura de Tamaulipas, que contraen la enfermedad.

El legislador del PRI es el segundo integrante de la diputación permanente que contrae el virus de COVID-19.